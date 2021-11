Natale a Riccione 2021: mercatini, eventi e una super pista di pattinaggio

La città di Riccione non è solo simbolo del divertimento estivo! Quest’anno il Natale sarà ricco di interessantissimi appuntamenti da sogno!

La magia del Natale è inarrestabile e tutta Italia si sta preparando per questa importante festività. Gli eventi natalizi a Riccione, ad esempio, prenderanno il via il 27 novembre e si preannunciano pazzeschi con la pista da pattinaggio, mercatini, installazioni luminose e persino la casa di Babbo Natale! Scopriamo allora cosa ci aspetta per Natale a Riccione e quali attrazioni non possiamo assolutamente perderci!

Gli eventi natalizi a Riccione

Quest’anno il Natale sembra essere ancora più forte e sentito del solito. Ne arriviamo da un periodo di estrema difficoltà in cui non abbiamo potuto festeggiare Natale 2020 come avremmo voluto. Per questo le aspettative per quest’anno sono alle stelle. Riccione quindi vedrà trasformarsi in un bosco luminoso una delle vie principali del centro, Viale Ceccarini. Qui i turisti e i cittadini potranno passeggiare ammirando ben 14 abeti illuminati da oltre 40mila luci!

Mercatini, pista da pattinaggio e eventi itineranti per Natale a Riccione

Chiaramente non mancheranno poi i mercatini di Natale di Riccione che animeranno diversi quartieri e vie della città. Un unico percorso fatto di artigianato e prodotti tradizionali esposti e in vendita nelle casette di Natale che punteggiano i viali. Ovviamente, per dare un tocco veramente natalizio al 100% non poteva mancare una gigantesca pista di pattinaggio di 675 metri quadri con tanto di 2 sentieri di ghiaccio meravigliosi attorno alla Fontana del Bosco della Pioggia. L’ultimo percorso sarà persino coperto da una tensostruttura trasparente per un’emozione veramente unica e speciale.

Tanti anche gli appuntamenti musicali che animeranno i giorni che precedono e seguono il Natale. Si potrà infatti godere dell’atmosfera natalizia con la rassegna musicale “Dai cori al cuore” o il Concerto degli Auguri in programma il 29 dicembre e quello di Santo Stefano.

Se state quindi pensando a una città da visitare o da scoprire in vista del Natale 2021 il consiglio che vi diamo è quello di non dimenticare le bellezze nostrane, come Riccione!