Borghi fantasma d’Italia più misteriosi e spettrali, da visitare a novembre. Ecco dove andare.

Novembre, mese che inizia con le festività dedicate ai Santi e ai Defunti, in cui le giornate si accorciano di molto, le temperature si fanno più rigide e la nebbia ricopre valli, foreste e città.

Si crea una sorta di atmosfera cupa e un po’ spettrale, che caratterizza queste giornate autunnali spesso nuvolose o piovose, anticipando quella più allegra e vivace del Natale. Un’atmosfera ideale per andare alla ricerca di luoghi misteriosi e spettrali, per lo più abbandonati e dove secondo alcune leggende abitano ancora i fantasmi.

Se anche a voi piace queste ambientazioni e siete alla ricerca di luoghi da brivido ma carichi di fascino, vi proponiamo, per Halloween ma non solo, i borghi fantasma da visitare in Italia. Ecco dove andare.

Borghi fantasma d’Italia più misteriosi e spettrali, da visitare a novembre

Paesi ridotti a rudere, abbandonati in seguito a terremoti, frane o altre calamità. Luoghi che nel tempo si sono svuotati dei loro abitanti, anche per ragioni economiche, in cerca di fortuna altrove. Alcuni si sono mantenuti quasi intatti, ancora con gli arredi e gli oggetti di uso quotidiano al loro interno. Altri sono in condizioni più decadenti, mentre altri ancora sono stati recuperati come luoghi d’arte e creatività. Tutti sono incredibilmente affascinanti, anche inquietanti. Comunque da visitare in questa stagione.

Nei pomeriggi d’autunno inoltrato, con il sole basso, la nebbia e le nuvole, nel periodo di Halloween e il mese più spettrale dell’anno, com’è novembre, meritano una visita i borghi fantasma d’Italia. Misteriosi, affascinanti, spaventosi e romantici, vi proponiamo la nostra selezione.

Craco, Basilicata

Tra i borghi fantasma d’Italia, Craco è sicuramente il più conosciuto. Questo borgo della Basilicata, in provincia di Matera, risalente alll’XI secolo, dunque con una storia antichissima, un tempo era un centro vitale, abitato da circa 2mila persone. Aveva perfino una università. Perse gran parte dei suoi abitanti all’inizio del Novecento a causa di una imponente migrazione verso zone e Paesi più fiorenti. Poi le calamità naturali, come alluvioni e soprattutto il terremoto del 1980 lo spopolarono completamente.

Oggi è un centro molto frequentato dai turisti, che vengono qui ad ammirare le sue rovine. A Craco è stato realizzato anche un Museo delle Emozioni, nel restaurato monastero di San Pietro. In un’opera di recupero e valorizzazione del suo impianto architettonico di pregio. Il borgo, inoltre, è stato location di numerosi film tra cui la Passione di Cristo.

Curon Venosta, Trentino Alto Adige

Più che abbandonato, questo paese è stato letteralmente sommerso dalle acque del Lago di Resia, per la realizzazione della centrale idroelettrica nel 1950. La parte vecchia del borgo di Curon Venosta, in Alto Adige, è finita interamente sott’acqua, con il solo campanile che spunta dalle acque del lago. L’immagine è spettrale e affascinante allo stesso tempo. Visitare il borgo in questa stagione lo è ancora di più. Oggi di Curon Venosta rimane una manciata di case, della parte nuova del paese, abbarbicata alla montagna che scende sul lago. In questo luogo è ambientata anche una serie tv di genere fantastico, chiamata Curon.

Argentiera, Sardegna

Questo luogo è un sito di archeologia industriale, situato sulla costa nordorientale della Sardegna, vicino a Capo Argentiera, da cui prende il nome. Qui sorgeva una miniera per l’estrazione di piombo e zinco e ferro, poi dismessa nel 1963, con alcuni edifici di uso civile, abbandonati con la chiusura della miniera. Il luogo è di una bellezza suggestiva non solo per l’aspetto decadente e romantico della vecchia miniera ma anche per il mare azzurro dove si affaccia e la costa frastagliata dove si aprono calette molto frequentate in estate.

Alcuni edifici del vecchio borgo minerario di Argentiera sono stati restaurati per essere adibiti a strutture ricettive per il turismo, come bar, ristoranti e b&b. Il complesso è oggetto di recupero. Il mare della baia dell’Argentiera e delle sue tre cale è assolutamente spettacolare. La zona è inclusa nel comune di Sassari.

Buonanotte (Malanotte), Abruzzo

Il nome di questo borgo è veramente curioso: Buonanotte, ma anticamente era conosciuto come Malanotte. Oggi il borgo antico abbandonato fa parte del comune di Montebello sul Sangro, paese della provincia di Chieti con appena 81 abitanti. Il comune ha cambiato nome nel 1969, prima era chiamato semplicemente Buonanotte, ora con questo nome viene chiamato solo il borgo vecchio, arrampicato sulla montagna e abbandonato dopo una grossa frana nel 1887. Il borgo, di origine medievale, fu quasi completamente distrutto dalla frana ma alcuni edifici sono rimasti quasi intatti o ne sono rimaste le mura perimetrali.

I ruderi abbarbicati sulla roccia della montagna e quasi coperti dalla vegetazione danno a questo luogo un aspetto incredibilmente affascinante, degno del miglior borgo fantasma. Da vedere anche i ruderi del Castello Caracciolo del XIII secolo.

Apice, Campania

Un altro borgo abbandonato per calamità naturale è quello di Apice, in Campania, all’estremità orientale della provincia di Benevento, al confine con l’Irpinia. Qui, un violento terremoto del 1962 costrinse gli abitanti ad abbandonare il paese per trasferirsi più a valle, dove fu fondato il paese di Apice Nuovo. Il vecchio centro abitato, comunque, ha conservato intatta gran parte della sua struttura, con le case che custodiscono ancora arredi e oggetti, lasciati com’erano il giorno del terremoto, il 12 agosto 1962. Si tratta, dunque, di un vero e proprio borgo fantasma, sospeso nel tempo. Meta di grande attrazione turistica. Nel centro storico di Apice vecchio si trovano chiese e palazzi signorili. Una parte è stata restaurata e ospita strutture ricettive

Poggioreale, Sicilia

Bussana Vecchia, Liguria

Questo paese medioevale subì un primo abbandono nel 1887 in seguito a un terremoto, venne poi ripopolato nel 1960 da una comunità di artisti. Oggi conta una settantina di residenti che vendono le loro opere ai turisti e ogni tanto hanno luogo degli eventi artistici.

Leri Cavour, Piemonte

Questa piccola frazione di Trino in provincia di Vercelli era un possedimento della famiglia del Conte Camillo Benso di Cavour. Abbandonata negli anni ’60 oggi il villaggio, tra cui anche la chiesa e la tenuta di Cavour, sono in un grave stato di abbandono.

Consonno, Lombardia

Costruito nel 1960 con l’idea di frane una Las vegas Italiana il progetto non partì mai completamente e nel 1976 un’alluvione spazzò via la strada che portava alla città.

Civita di Bagnoregio, Lazio

Conosciuta anche come la città che muore, Civita di Bagnoregio sorge in provincia di Viterbo, su una collina di tufo che si sta sgretolando con il tempo. L’antica strada che un tempo risaliva fino al centro abitato è crollata a causa di una frana e poi sostituita da un pontile percorribile a piedi o con piccoli veicoli. Questa condizione ha reso sempre più difficile abitare qui e di conseguenza il borgo si è spopolato. La bellezza di questo borgo, tuttavia, l’ha mantenuto in vita, grazie all’attività turistica che è molto cresciuta negli anni.

Oggi, Civita di Bagnoregio ospita b&b, ristoranti, botteghe artigiane e piccoli negozi. È frequentata soprattutto dai turisti e pochissime persone la abitano. L’ingresso è a pagamento: si visita il borgo dalle 8 del mattino alle 20 di sera, pagando un biglietto di 5 euro.