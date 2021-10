Skipass Modena 2021: tutto il mondo dello sci e della montagna in inverno. Le informazioni utili da conoscere.

Tutti gli amanti della montagna in inverno e dello sci non devono perdersi per nulla al mondo l’evento Skipass 2021, dedicato a turismo e sport invernali, in programma a Modena Fiere dal 29 ottobre al 1° novembre 2021.

L’evento celebra l’inizio della stagione sciistica, con tante iniziative dedicate al turismo invernale, con proposte di viaggio e incontri con i campioni dello sci italiano. Ecco tutto quello che bisogna sapere su Skipass Modena 2021 e gli appuntamenti da non perdere.

Leggi anche –> Riaprono gli impianti sciistici: stagione al via a Cervinia

Skipass Modena 2021: tutto il mondo dello sci e della montagna in inverno, l’evento

Da circa trent’anni Skipass è la vetrina della neve più importante d’Italia, l’unico salone sul territorio dedicato agli sport invernali e alla montagna bianca, aperto al pubblico. Rappresenta un vero punto di riferimento per professionisti, operatori del settore, appassionati di montagna e sportivi.

L’evento è l’occasione per tutti gli operatori della neve per stabilire contatti strategici, aggiornarsi sui trend del settore, aumentare la propria visibilità di fronte a un target definito e soprattutto interessato. Mentre per sportivi e appassionati è il momento ideale per scoprire e riscoprire le novità sul turismo invernale e soprattutto incontrare i campioni degli sport invernali.

Programma e visita

Skipass Modena 2021 propone incontri con gli specialisti del settore, corsi e attività per adulti e bambini, la possibilità di provare tavole Indoboard e Ginduu. Saranno presentate anche le stagioni delle principali località sciistiche.

Da non perdere per nulla al mondo l’appuntamento di domenica 31 ottobre dalle ore 16.00: il Presidente FISI – Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda incontrerà i migliori sci club d’Italia per l’attività giovanile e li premierà per l’attività svolta, quindi sarà proclamato l’Atleta dell’anno 2021, decretato dalle migliaia di voti espressi dai tifosi.

Durante i quattro giorni di Skipass saranno presenti in fiera tutti i grandi campioni della montagna bianca: Sofia Goggia, Marta Bassino, Dominik Paris, Federico Pellegrino, Michela Moioli, Kevin Fischnaller, Federica Brignone e ancora Giuliano Razzoli e tantissimi altri!

Skipass Modena 2021 si svolgerà nei giorni di venerdì 29, sabato 30, domenica 31 ottobre dalle 10.00 alle 19.00 e lunedì 1 novembre dalle 10.00 alle 18.00. A ModenaFiere

v.le Virgilio, 70/90 – 41123 Modena.

Il costo dei biglietti dal 25 ottobre al 1° novembre è di 15,00 euro (+ 4% commissioni di servizio).

L’evento è organizzato nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid.

Per ulteriori informazioni su Skipass Modena 2021 e gli eventi in programma: www.skipass.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/skipassmodena

Leggi anche –> Mostre da non perdere in Italia in autunno 2021