Che tempo farà nel weekend di Halloween in concomitanza con il Ponte di Ognissanti 2021?

Quali sono le previsioni meteo per Halloween? Che tempo farà in occasione del Ponte di Ognissanti 2021 che ci regala lunedì 1 novembre di vacanza? Purtroppo da quanto emerge dai modelli secondo gli esperti di 3bMeteo, non c’è niente di buono in arrivo, anzi. Si prospetta un lungo weekend a rischio maltempo praticamente su tutta Italia.

Meteo 30-31 ottobre 1 novembre: che tempo farà?

In questi giorni le temperature sono scese notevolmente e stiamo iniziando a sentire gli effetti dell’autunno inoltrato. Non sono mancate situazioni di maltempo gravi, soprattutto nel sud Italia e sembra proprio che le previsioni qui non siano destinate a migliorare. Pare che un depressione profonda vicino all’Islanda stia infatti arrivando verso l’Europa con il suo carico di freddo, temporali e venti molto forti.

A oggi si tratta solo di modelli e quindi non abbiamo alcuna certezza di quello che succederà da qui a fine mese. Bisogna rimanere assolutamente attenti e controllare le evoluzioni meteo, soprattutto se avete in programma di spostarvi e di raggiungere una destinazione di vacanza in auto. Se, infatti, le condizioni di maltempo dovessero essere confermate sarà necessario prestare attenzione alle piogge e ai venti forti previsti.

Pare che i primi accenni di pioggia e di maltempo si facciano sentire già da sabato 30 ottobre nelle Regioni del Nord Italia e si sposteranno lungo lo stivale ad Halloween e nel giorno 1 novembre.

Quali sono le regioni più a rischio?

Per ora sappiamo che sabato le regioni e le aree maggiormente colpite dal maltempo saranno quelle nel sud Italia. A rischio Calabria ionica, Sicilia e Salento. Domenica invece, nella giornata di Halloween vera e propria il maltempo dovrebbe “mollare un po’ il colpo al sud Italia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rete Meteo Amatori (@retemeteoamatori)

Arriva però il vortice di maltempo dalla Francia, e ancora prima dall’Islanda, che colpirà principalmente le aree del nord-ovest con temperature in calo e vento che andrà piano piano a scomparire.

Insomma, la cosa migliore da fare è monitorare con attenzione le evoluzioni meteorologiche per scoprire cosa succederà nel cielo nel lungo ponte di Halloween e di Ognissanti 2021.