Dove si potrà mangiare il nuovo kebab di Gianluca Vacchi. Tutto su Kebhouze i nuovi store.

Chi l’avrebbe mai detto che a lanciare, investire e a credere in un brand di kebab sarebbe stato proprio l’eccentrico e geniale imprenditore bolognese Gianluca Vacchi? Forse nessuno e così lui ha pensato bene di stupire tutti i suoi 41milioni di followers – tra Instagram e TikTok – annunciando che a dicembre aprirà Kebhouze, la nuova catena di kebab firmata proprio da lui, Gianluca Vacchi.

Come è nata l’idea di Kebhouze

Si comincia con 5 store a Milano e a Roma, ma nel 2022 apriranno altri 20 Kebhouze in tutta Italia e anche all’estero. Un progetto ambizioso, che non conosce confini e che porta il food brand su un nuovo livello.

L’imprenditore ha spiegato che l’idea di questo Kebhouze è di un gruppo di giovani talentuosi ragazzi italiani: “La potenzialità era enorme – spiega Gianluca Vacchi – Hanno avuto un’idea super innovativa nel settore del food e li ho sostenuti con il suo estro inconfondibile. Alcuni giorni fa, infatti, sui suoi canali social è comparso “Keb” un pupazzo in costume alto oltre 2 metri con una grande testa a forma di kebab con tanto di corona d’oro. Con lui Vacchi ha firmato l’atto dal notaio e sul profilo social di Kebhouze la vita di Keb prosegue con grande hype da parte dei followers. Chi ci sarà lì sotto?

Perché sono così speciali?

In cosa si differenzia Kebhouze dagli altri negozi? Prima di tutto è la prima volta che si lancia un brand di kebab. In secondo luogo il prodotto stesso sarà o 100% pollo italiano, oppure di black angus, una vera e propria novità sul mercato.

Questo ovviamente anche per vincere quello che Vacchi ha definito come un problema di “diffidenza” nei confronti del kebab. Ma non solo kebab, come in ogni “kebabbaro” che si rispetti ci saranno fritti, cesar salad, burger, anelli di cipolle, patatine fritte… Tutto ovviamente di massima qualità ed eco-friendly nel packaging, compresa l’acqua in tetrapack!

Dove sono i negozi di kebab di Gianluca Vacchi?

Milano: Corso Buenos Aires

Milano: Via Paolo Sarpi

Milano: Porta Genova

Roma: Centro Commerciale Euroma2

Roma: Via Ostiense

Siete pronti ad assaggiarlo?