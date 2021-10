Champagne Day 2021: tutti pazzi per le bollicine francesi. Le iniziative in programma.

Oggi venerdì 22 ottobre si celebra lo Champagne Day, la giornata dedicata al vino con le bollicine prodotto in Francia, nell’omonima regione. L’evento si tiene in tutto il mondo ed è lanciato con l’hashtag #ChampagneDay.

Sinonimo di gusto e raffinatezza, lo champagne non è più solo un vino per pochi, a parte i marchi più costosi, ma un prodotto che si è diffuso molto anche nel consumo comune, soprattutto per e occasioni speciali. Scopriamo insieme gli eventi per lo Champagne Day 2021. Cosa bisogna sapere.

Champagne Day 2021: tutti pazzi per le bollicine francesi

Sebbene noi italiani abbiamo il nostro vino spumante che non ha nulla da invidiare ad altri prodotti analoghi nel mondo, niente e nessuno ci impedisce di gustare anche dell’ottimo champagne francese. Che sia per brindare a un’occasione speciale, a fine pasto o, perché no, anche per l’aperitivo, lo champagne è diventato una bevanda versatile, da bere in diversi momenti.

Sempre più italiani hanno imparato ad apprezzarlo e molti di loro non mancheranno di celebrarlo oggi, venerdì 22 ottobre, che ricorre lo Champagne Day. La giornata è dedicata alla promozione di questo straordinario prodotto, le cui origini risalgono al Medioevo.

L’iniziativa è promossa con l’hashtag #ChampagneDay o #ChampagneDay2021 ed è finalizzata alla condivisione dello champagne, anche con brindisi virtuali in tutto il mondo, oltre che eventi in presenza nelle enoteche, bar e ristoranti.

Il Comité Champagne, che organizza la manifestazione, ha pubblicato una piattaforma online dove scoprire gli eventi organizzati nei luoghi pubblici e le attività online: champagneday.champagne.fr

Gli eventi sono internazionali, non c’è solo la Francia. Diverse iniziative sono proposte anche da ristoranti o enoteche in Italia. Chiunque organizzi un evento dedicato allo champagne è stato infatti invitato a inserirlo e promuoverlo sul portale dedicato.

Le iniziative

Viene proposto anche un corso online gratuito per imparare a conoscere lo champagne, iscrivendosi a Champagne Mooc. Un altro evento a cui partecipare online è il webinar organizzato dal Bureau du Champagne Italia “L’arte dell’abbinamento“. L’Ambasciatore dello Champagne per l’Italia 2007, Nicola Roni, guiderà i partecipanti in un percorso di formazione per imparare a scegliere il giusto abbinamento tra gli champagne e le ricette più raffinate.

Lo Champagne Day 2021 vuole riunire tutti gli amanti dello champagne attraverso incontri, aperitivi e degustazioni in presenza, ma anche con eventi virtuali sui social network. Tutti sotto l’hashtag #ChampagneDay.

