Dove andare a Natale spendendo poco: devi prenotare ora!

Quali sono le destinazioni più interessanti per una vacanza a Natale senza spendere troppo! Trucchi e mete al top!

Manca ancora un bel po’ di tempo a Natale, ma non assolutamente troppo presto per prenotare, anzi! Se volete spendere poco è tempo di fermare l’albergo o il volo per la meta che avete prescelto sfruttando magari la cancellazione gratuita che diverse strutture mettono a disposizione. Vediamo allora dove andare a Natale per spendere poco e qualche accortezza per risparmiare.

Le mete migliori per una vacanza low cost di Natale

A Natale praticamente tutte le città del mondo cambiano volto. Luminarie, decorazioni e grandi alberi scintillanti invadono le piazze di quasi tutte le destinazioni. Alcune mete però sono più economiche di altre e per trovarle basta fare un semplice ragionamento: evitare le città più quotate. Natale a Parigi, ad esempio, non è sicuramente la scelta più low cost che si possa fare. Ma se optate per un paesino vicino, magari un piccolo borgo caratteristico potrete godere di tutta la magia di questa festività con un dispendio economico nettamente inferiore.

Dove andare spendendo poco a Natale in Italia

Guardando all’Italia, anche in questo caso potreste pensare di sviare dalle classiche città d’arte come Roma o Firenze e puntare invece ai tanti piccoli Borghi Bandiera Arancione che avranno sicuramente prezzi più contenuti rispetto alle grandi metropoli. Il tutto, lo ribadiamo, senza perdere la magia del Natale grazie alle luminarie, alle decorazioni e ai Mercatini di Natale che, lo sappiamo, quest’anno sembra che si potranno fare nuovamente in sicurezza.

I consigli per prenotare e risparmiare a nelle vacanze natalizie

Altri consigli per andare in vacanza a Natale e risparmiare sono semplicissimi. Ad esempio prenotare con anticipo è una buona strada per evitare i rincari dell’ultimo minuto. Bloccare la stanza d’albergo ora è infatti un ottimo metodo per avere la sicurezza di trovare un posto anche nei giorni più “caldi”.

Il tutto ovviamente sfruttando la possibilità della cancellazione gratuita fin quasi a ridosso della data di partenza per poter dormire sonni tranquilli in caso di nuove chiusure o cambiamenti inerenti le regole dei viaggi!