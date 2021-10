Zucca, ricette facili e benefici della regina dell’autunno

Come mangiare la zucca? Le ricette e le proprietà di questo alimento straordinario.

Autunno è sinonimo di molte cose: foliage, passeggiate nei boschi, primi freddi e anche ovviamente alcuni alimenti importanti e buonissimi come la zucca! Mangiarlo fa benissimo alla salute perché i benefici e le sue proprietà sono molte. Per non parlare delle ricette facili con questo ortaggio sono così tante che non potrete proprio più abbandonarla sugli scaffali del supermercato!

Ricette facili con la zucca: primi piatti, secondi e contorni

Come vi abbiamo anticipato questo alimento delizioso fa bene: tanti benefici e tanto gusto si fondono in uno e le ricette facili non mancano! Vediamo allora qualche idea di piatto da poter sperimentare con la zucca.

Risotto : è un piatto classico italianissimo e se fatto con la zucca in una serata fredda diventa un vero e proprio toccasana. Se non siete vegetariani poi potete anche insaporire il tutto con un po’ di pancetta. Sarà buonissimo.

: è un piatto classico italianissimo e se fatto con la zucca in una serata fredda diventa un vero e proprio toccasana. Se non siete vegetariani poi potete anche insaporire il tutto con un po’ di pancetta. Sarà buonissimo. Torta di Zucca : una variante della torta verde o di zucchine, fare una torta salata con la zucca è un gioco da ragazzi che vi risolverà anche il pranzo dei bambini o una merenda per voi da portare in ufficio!

: una variante della torta verde o di zucchine, fare una torta salata con la zucca è un gioco da ragazzi che vi risolverà anche il pranzo dei bambini o una merenda per voi da portare in ufficio! Zucche in padella : per i puristi di questo alimento la zucca può anche essere mangiata in modo molto semplice, saltata in padella con un po’ di rosmarino e vino bianco. Vedrete che sarete ammaliati da questo sapore!

: per i puristi di questo alimento la zucca può anche essere mangiata in modo molto semplice, saltata in padella con un po’ di rosmarino e vino bianco. Vedrete che sarete ammaliati da questo sapore! Crema o Vellutata: una frullata e il gioco è fatto. Certo, potrete insaporire la vostra vellutata di zucca in molti modi e magari fare anche un soffritto delicato prima della cottura. Insomma, sarà una bontà sana e anche “riscaldante” nelle sere più fredde di questo novembre in arrivo.

una frullata e il gioco è fatto. Certo, potrete insaporire la vostra vellutata di zucca in molti modi e magari fare anche un soffritto delicato prima della cottura. Insomma, sarà una bontà sana e anche “riscaldante” nelle sere più fredde di questo novembre in arrivo. Polpette di zucca: per rendere questo piatto appetitoso anche ai bambini più esigenti, o come finger food per un aperitivo, le polpette di zucca sono straordinarie. Potrete friggerle o farle in forno a seconda dei vostri gusti. Il risultato sarà buonissimo in ogni caso!

Proprietà della zucca: i benefici

Dopo avervi fatto venire un po’ di appetito con queste ricette facili con la zucca è tempo di scoprire quali sono i benefici di questo alimento! La zucca è ricca di proprietà nutritive e benefiche per il nostro organismo. In primis troviamo molte vitamine come la A, la B e la C. Ovviamente è ricca di betacarotene un antiossidante molto potente che limita la formazione dei radicali liberi.

Questo alimento aiuta poi a combattere la stitichezza, ed è ricca di Omega 3 il grasso buono che aiuta a ridurre il colesterolo “cattivo”!