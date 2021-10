La top 3 delle città perfette per campeggiare in autunno

Quali sono le mete al top per un viaggio a ottobre, magari in campeggio? Ecco tre città d’arte incredibili e bellissime da scoprire.

L’Italia è una nazione sorprendente. Mare, montagna, collina, città cosmopolite, borghi storici… c’è praticamente tutto! E l’autunno è anche il momento perfetto per visitare le bellezze del nostro Paese. Niente caldo afoso e umidità, ma soprattutto ci sono anche molti meno turisti in giro nelle città. Così sono proprio questi i mesi in cui gli italiani vogliono ripartire, ma se non avete ancora idea della meta giusta per la vostra vacanza, Campeggi.com ha trovato diversi spunti e suggerimenti. Del resto, città d’arte e campeggio sono un connubio perfetto non vi pare?

Le tre città d’arte da scoprire in campeggio

Campeggi.com, portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, ha trovato diverse città d’arte, con relativi campeggi, perfetti anche in autunno! Tanto per iniziare Aosta è sicuramente una meta molto quotata. La città è ricca di storia e a poca distanza dal centro ci sono anche moltissimi percorsi di trekking e semplici passeggiate nella natura da poter fare. Se volte campeggiare il suggerimento è il Camping Village LazyBee di Quart (AO).

Visto che la Toscana è la regione più ambita per una vacanza tra ottobre e dicembre, la città che potrebbe sorprendervi non è Firenze, ma Siena! Qui ci sono moltissime piazze storiche, edifici incredibili e panorami mozzafiato che regalano uno spaccato emozionante sulla città. Non potete poi perdervi una visita al Duomo di Santa Maria Assunta al cui interno ci sono ancora opere di Michelangelo e di Donatello. Il consiglio di Campeggi.com per chi vuole alloggiare non in hotel è il Campeggio Le Soline di Murlo.

Ultima città sorprendente dove campeggiare anche in autunno è sicuramente Perugia. Viene definita come una città museo con palazzi, musei, scorci e piazze che raccontano la storia d’Italia e della sua gente. Tantissime le attrazioni da non perdersi come la Fontana Maggiore, la Rocca Paolina o la Cattedrale di San Lorenzo. Regalarsi una vacanza qui è veramente un sogno e se amate campeggiare il Camping Pian di Boccio di Bevagna tra Perugia e Spoleto e a pochi chilometri da Assisi è il posto giusto.