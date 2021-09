Chi è il fidanzato di Mika, ma soprattutto dove si sono conosciuti, dove vivono e come è nato il loro amore da favola?

Sebbene sia molto riservato, Mika è un personaggio pubblico e un cantante amato in tutto il mondo. Difficile quindi che la sua vita privata rimanga avvolta nel mistero troppo a lungo. E infatti ormai sappiamo che da circa 15 anni Mika è fidanzato con Andreas Dermanis. Una storia d’amore che dura da moltissimo tempo e che è solida, con radici ben profonde. Ma dove si sono conosciuti i due? Come è nata questa relazione tra Mika e Andreas? A parlarne è il giudice di X-Factor perché il suo compagno è super riservato e detesta parare di qualcosa che non sia il suo lavoro, ossia il regista!

Andreas Dermanis e Mika: dove e come si sono innamorati?

Andreas Dermanis non si vede spesso in pubblico. Eppure il fidanzato di Mika è molto famoso: è un regista di origini greche che si occupa di documentari e videoclip musicali.

Proprio grazie alla sua professione pare che i due si siano incontrati e che sia stato praticamente amore a prima vista. A raccontare il loro primo incontro è stato Mika che in alcuni show italiani ha spiegato di aver incontrato Andreas dietro le quinte di uno show televisivo, di cui però non ha svelato il nome!

Sembra che proprio grazie a lui e al loro amore sincero e puro, Mika abbia deciso di fare coming out e di dire alla sua famiglia della sua omosessualità. La loro storia, come abbiamo specificato all’inizio, è forte. Poggia su solide fondamenta e su una grande tolleranza da parte di Andreas. Mika ha infatti raccontato che essendo spesso in tour e stando anche tanti mesi lontano da casa, per lui era cruciale avere un compagno accanto che capisse questa sua necessità. E così è stato!

Dove vivono oggi?

I due oggi vivono essenzialmente a Londra insieme, ma amano viaggiare e raggiungere anche la casa in Italia di Mika! Insomma, un amore nato sul set di uno show televisivo, che si muove tra viaggi, canzoni e sorrisi… cosa si può chiedere di più dalla vita?