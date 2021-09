X Factor 2021, Hell Raton: dove è nato e quali sono le origini del giudice?

By

Dove è nato e dove ha vissuto Hell Raton? Le origini del giudice di X-Factor 2021 Manuelito e tutto quello che avete sempre voluto sapere su di lui.

Guardando X Factor ci siamo tutti innamorati della dolcezza onesta e sincera di uno dei giudici del programma: Hell Raton. Sarà il suo accento spagnoleggiante, o gli occhi buoni, fatto sta che tutti lo adorano e proprio grazie al programma hanno imparato a conoscerlo. Ma ci sono alcuni dettagli del passato di Manuelito che pochi conoscono. Ad esempio? Dove è nato? Dove ha vissuto e che origini ha?

Dove è nato e dove ha vissuto Hell Raton?

La prima cosa che occorre sapere in merito a Hell Raton, giudice di X Factor è che il suo nome vero è Manuel Zappadu, da qui il nomignolo Manuelito con cui lo chiamano Manuel Agnelli, Emma Marrone e Mika. Se pensate che sia nato in terra straniera poi vi sbagliate! Classe 1990 è nato ad Olbia, in Sardegna il 14 maggio.

Ma allora perché ha questo accento così particolare? Semplice. Il papà è sardo, ma la mamma – Rosa Torres – è ecuadoriana e infatti Hell Raton cresce a Quito, in Ecuador. Una città molto particolare, a tratti forse anche piuttosto dura, ma che sicuramente ha forgiato la tempra del giudice del talent di Sky. Dopo aver vissuto qui, si è spostato anche a Londra per poi tornare in Italia e seguendo le orme di Salmo inizia a dedicarsi anima e corpo alla musica. Crea infatti la Machete Crew – poi Machete Empire Records – occupandosi quasi esclusivamente dell’aspetto manageriale e di selezione dei talenti!

Il trionfo a X-Factor come giudice

Manuelito è quindi un giovanissimo talento poliedrico con un grande fiuto per gli artisti emergenti. Proprio per questa sua caratteristica probabilmente è stato scelto dal team di X-Factor come giudice e, infatti, nel 2020 ha trionfato con la sua cantante Casadilego.

Vedremo se quest’anno la bravura di Hell Raton a XFactor 2021 si riconfermerà e trionferà di nuovo con un artista del suo gruppo. Per ora non ci resta che goderci le audizioni, i bootcamp e poi l’inizio dei Live di XF Italia e tifare i nostri artisti preferiti!