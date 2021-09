Le mete al top per una vacanza in montagna in autunno

Quali sono le destinazioni perfette per una vacanza in montagna in autunno? Ecco le 4 mete al top che abbiamo trovato.

Passeggiare e vivere una vacanza nel verde della montagna è sicuramente una delle scelte più quotate dagli italiani. In questo momento storico così complicato, in cui è quasi meglio stare da soli che in mezzo alla folla, i viaggi nell’entroterra, in collina, in campagna e in montagna sono super quotati. Soprattutto ora, in autunno: ancora possiamo godere di temperature miti e la natura ci regala il fenomeno del foliage!

Volagratis.com ha analizzato che lo scorso autunno, nel periodo specifico di ottobre-dicembre, le destinazioni di alta quota hanno interessato ben il 10% delle prenotazioni totali. Ma quali sono le destinazioni al top?

La meta preferita dagli italiani

Grazie ai dati di Volagratis.com scopriamo che coloro che vogliono andare in montagna sono soprattutto coppie abbastanza giovani che cercano essenzialmente dei pacchetti per soggiorni in montagna e, fra tutte, Bormio sembra essere la destinazione preferita dagli italiani.

Le mete top per una passeggiata in autunno

Ecco allora le mete di montagna perfette per chi cerca una destinazione da brividi in alta quota in autunno.

Bormio : iniziamo dalla destinazione più amata dai viaggiatori in autunno. Siamo nel cuore della Valtellina e con Piazza Kuerc, Torre delle Ore e tante strutture storiche e architettoniche di rilievo Bormio è super interessante. Potrete ammirare zone bellissime e anche rilassarvi negli antichi bagni termali.

: iniziamo dalla destinazione più amata dai viaggiatori in autunno. Siamo nel cuore della Valtellina e con Piazza Kuerc, Torre delle Ore e tante strutture storiche e architettoniche di rilievo Bormio è super interessante. Potrete ammirare zone bellissime e anche rilassarvi negli antichi bagni termali. Merano : altra meta al top per godersi l’alta montagna è questa città in provincia di Bolzano. Il centro storico, affascinante e coccolato dalle montagne, è una perla di rara bellezza. Da qui potrete partire per fare diverse passeggiate nel verde e immergervi nei boschi del Trentino.

: altra meta al top per godersi l’alta montagna è questa città in provincia di Bolzano. Il centro storico, affascinante e coccolato dalle montagne, è una perla di rara bellezza. Da qui potrete partire per fare diverse passeggiate nel verde e immergervi nei boschi del Trentino. Predazzo : ci spostiamo di poco e raggiungiamo la Val di Fiemme e Predazzo è conosciuta come il Giardino Geologico delle Alpi. Da qui partono moltissimi sentieri da poter percorrere in ogni momento e periodo dell’anno, soprattutto in autunno.

: ci spostiamo di poco e raggiungiamo la Val di Fiemme e Predazzo è conosciuta come il Giardino Geologico delle Alpi. Da qui partono moltissimi sentieri da poter percorrere in ogni momento e periodo dell’anno, soprattutto in autunno. Courmayeur: ultima destinazione di grande appeal per chi ama la montagna è sicuramente questa città nel cuore della Valle D’Aosta. Accoccolata sotto il Monte Bianco oltre ad essere una bellissima è anche un ottimo punto di partenza per gite e scampagnate nella natura alla ricerca di panorami mozzafiato.

Queste sono insomma alcune delle destinazioni più interessanti per gli appassionati di montagna e di hiking. Tuttavia, come ricorda Volagratis, prima di partire è importante informarsi sulla situazione sanitaria locale e sulle eventuali limitazioni poste in essere dai Paesi di partenza e quelli di arrivo.