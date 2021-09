Case in vendita a 1 euro: come essere i primi a trovarle e acquistarle

Come fare a trovare per primi le case in vendita a 1 euro: dove si troveranno le prossime abitazioni in vendita?

Se vi dicessimo che potete acquistare una casa ad un euro ci credereste? I più scettici diranno di no. I più razionali invece penseranno che dietro a quel prezzo ci sia uno specchietto per le allodole che nasconde mille altre spese da affrontare. Il che, siamo onesti, non è nemmeno così sbagliato, ma la verità è che comprare una casa ad un euro è possibile e si tratta di progetti di recupero di alcune aree che altrimenti andrebbero alla deriva.

Perché si vendono case a 1 euro?

Comprare casa ad 1 euro è realtà, ma allo stesso tempo siete tenuti entro pochi mesi a ristrutturarla. L’idea alla base dell’offerta di vendita di immobili ad un euro è quella di recuperare alcune aree, ma anche di ri-innestare un circolo economico di crescita locale.

In che aree vengono vendute?

Il più delle volte questa abitazioni infatti sono il sogno di tante persone che vogliono una casa di campagna, anche da ristrutturare e da rendere speciale. Perché no, anche per un “buen ritiro” ossia per la pensione. Sono spesso case in alcune frazioni bellissime, ma difficili da raggiungere, in montagna o collina. Aree, insomma, dove il mercato è fermo.

Dove cercarle per essere i primi?

Il progetto di case ad 1 euro non è solo italiano, ma internazionale e ogni volta che esce un nuovo bando sono migliaia le persone che vanno a scrutare dove è collocata l’abitazione, che zona è e che iniziano a chiedere informazioni. Proprio per essere i primi ad aggiudicarsi un casolare da ripristinare Esquire analizza quali sono i fattori da monitorare per essere sulla cresta dell’onda. Si presume infatti che alcune zone potrebbero essere in Sicilia, probabilmente in provincia di Trapani; oppure nella Barbagia della Sardegna.

In Basilicata invece spesso si trovano case ad un 1 euro nelle zone più interne e solitarie, esattamente come succede nell’entroterra Ligure o in quello piemontese.

Ora che abbiamo tutte le indicazioni non ci resta che andare sul sito del Comune di riferimento o della Regione e monitorare se compaiono degli annunci di case in vendita a 1 euro.