La pizza più buona d’Italia 2021: le migliori pizzerie

Dove sono le migliori pizzerie d’Italia 2021. Dove andare per mangiare la miglior pizza

La pizza è il piatto più amato e più consumato d’Italia (e non solo). Simbolo del nostro Paese nel mondo, quasi una nostra bandiera e squisitezza da concedersi appena si può. D’altronde ogni momento è giusto per mangiare una pizza e in qualsiasi luogo d’Italia vi troviate c’è sempre una pizzeria pronta ad aspettarvi. Ma non sono tutte uguali. Alcune di queste sono infatti le migliori pizzerie d’Italia dove potrete mangiare quella che a detta degli esperti è la pizza più buon d’Italia.

Le migliori pizzerie d’Italia 2021

Da Nord a Sud l’Italia pullula di pizzerie, ma c’è una regione che è l’indiscussa patria della pizza. Quella regione, lo si sa, è la Campania. Lì a Napoli nacque la pizza Margherita, invenzione di un pizzaiolo per l’allora regina Margherita di Savoia. Ed è ancora in Campania che si mangia la pizza migliore d’Italia.

Lo scettro di migliore pizzeria d’Italia 2021 secondo Top 50 Pizza, guida online sulla pizza, va – ancora una volta – a I Masanielli, pizzeria di Francesco Martucci, a Caserta. Napoli si piazza al secondo posto con ’10 Diego Vitagliano’, mentre al terzo una pizzeria romana ‘Seu Pizza Illuminati’.

In ogni caso è la Campania che domina la classifica delle 50 migliori pizzerie d’Italia 2021: ben 29 posizioni sono infatti occupate da pizzerie campane. Fra le regioni dove si mangia la pizza più buona troviamo al secondo posto il Lazio con 13 insegne e poi al terzo posto la Lombardia con 12.

Le 50 pizzerie più buone d’Italia

I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta, Campania 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio I Tigli – San Bonifacio, (Verona) Veneto Pepe in Grani – Caiazzo (Caserta), Campania 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria – Napoli, Campania Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania Dry Milano – Milano, Lombardia La Notizia 94 – Napoli, Campania Le Grotticelle – Caggiano (Salerno), Campania I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania 180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio Crosta – Milano, Lombardia Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore (NA), Campania‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio Qvinto – Roma, Lazio La Cascina dei Sapori – Rezzato (Brescia), Lombardia ‘O Scugnizzo – Arezzo, ToscanaApogeo – Pietrasanta (Lucca), Toscana I Quintili – Roma, Lazio Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana 400 Gradi – Lecce, Puglia Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese (TO), Piemonte Pizzeria Da Ezio – Alano di Piave (BL), Veneto Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna Le Follie di Romualdo – Firenze, Toscana Fandango – Potenza, Basilicata Grigoris – Mestre (VE), Veneto Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Abruzzo Pizzeria Da Lionello – Succivo (CE), Campania Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma, Lazio Sirani – Bagnolo Mella (BS), Lombardia L’Orso – Messina, Sicilia Sbanco – Roma, Lazio Frumento – Acireale (CT), Sicilia Framento – Cagliari, Sardegna Gusto Divino – Saluzzo (CN), Piemonte Giotto Pizzeria – Bistrot – Firenze, Toscana Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo Pizzeria Mamma Rosa – Ortezzano (FM), Marche I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania BOB Alchimia a spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Campania Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio La Contrada – Aversa (CE), Campania La Braciera – Palermo, Sicilia Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia, Emilia Romagna

Dove si trovano le 3 migliori pizzerie d’Italia 2021

Caserta, Napoli e Roma: sono queste le tre città dove si trovano le 3 migliori pizzerie d’Italia 2021. Tre città dove andare per vedere monumenti, palazzi e musei e poi concedersi una pausa golosa in una delle migliori pizzerie d’Italia.

Mangiare la pizza migliore d’Italia a Caserta

A Caserta c’è la pizzeria più buona d’Italia, I Masanielli di Francesco Martucci, che si trova a 5 minuti a piedi dalla meravigliosa Reggia. La pizzeria si trova infatti su viale Dohet la strada che conduce al piazzale d’ingresso della Reggia.

La Reggia di Caserta è uno delle meraviglie del Barocco italiano, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e uno dei luoghi d’Italia da vedere almeno una volta nella vita. Voluta dal re di Napoli e di Sicilia, Carlo I di Borbone, fu realizzata da Luigi Vanvitelli nel XVIII secolo. Vanta 1200 stanze, 1000 camini, 1700 finestre ed è la residenza reale per volume più grande al mondo. I suoi giardini reali arricchiti di fontane si estendono per ben 3 km!

La pizza più buona di Napoli

A Napoli parlare di pizzeria migliore è impresa difficilissima. La concorrenza è tantissima e va detto che ognuno ha la sua pizza del cuore. Se volete seguire le indicazioni di Top Pizza 50 dovete andare alla pizzeria 10 Diego Vitagliano. Questa si trova in via Nuova Agnano, 1 a Fuorigrotta. Non vicino dunque al centro storico della città, ma dove andare per vedere altre bellezze della città.

A Fuorigrotta si trovano le antiche Terme Romane e la spettacolare Fontana dell’Esedra con i suoi giochi di acqua e luce, c’è poi lo zoo di Napoli ce offre anche aree pic-nic e un parco giochi per i più piccoli. C’è poi il parco di divertimenti dei Edenlandia e la Mostra d’Oltremare. E per gli appassionati di calcio è un luogo da non perdere: qui si trova lo stadio San Paolo dove gioca il Napoli.

La pizza migliore a Roma: dove si trova

Il Lazio ha ben 13 pizzerie fra le migliori d’Italia, la maggior parte delle quali si concentra a Roma. Fra queste al terzo posto c’è Seu Illuminati. Dove si trova questa pizzeria? La pizzeria si trova in via Angelo Bargoni 10 in zona Portuense a due passi dal mercato domenicale di Porta Portese e a poca distanza da Trastevere e Testaccio.

Andate a fare una passeggiata a Trastevere fra i vicoli caratteristici della Capitale, ma anche per vedere la splendida Basilica di Santa Maria in Trastevere, primo luogo di culto cristiano ufficiale a Roma. Eretta infatti nel 304, ricostruita nel XII secolo e poi nel 1700 fu aggiunto il portico esterno.

Sempre vicino la pizzeria SEU si trova il rione di Testaccio con la Piramide Cestia, e a poca distanza l’Aventino con il Giardino degli Aranci da dove si gode uno spettacolare panorama di Roma, il Circo Massimo e la chiesa di Santa Maria in Cosmedin con la famosa Bocca della Verità.

La pizza è diffusa in tutto il mondo e ovunque andrete troverete una pizzeria spesso gestita da un nostro connazionale. Ma se siete in Italia vanno provate quelle indicate come le migliori pizzerie d’Italia 2021.