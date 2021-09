Finalmente Damiano Carrara, giudice di Bake Off, apre il suo punto vendita in Italia. Quando inaugurerà, dove sarà e quali sono le altre pasticcerie dello chef?

Occhi blu, accento toscano che scioglie i cuori, sposatissimo – purtroppo per le fan – e una capacità di creare dolci e torte da capogiro. Damiano Carrara, giudice di Bake Off Italia, è un vero e proprio chef da sogno e come lui le sue creazioni.

Per altro, per la sua gioia e quella di tutti i suoi followers il 2 ottobre inaugura il suo primo punto vendita in Italia e lo chef stesso si è detto super emozionato. Ma scopriamo qualcosa di più sia sulla pasticceria di Carrara in Italia, sia su quelle americane!

Volete sapere qualche curiosità anche sull’altro giudice di Bake Off?

Dove sono le pasticcerie di Damiano Carrara?

Come possiamo leggere nel sito di Damiano Carrara, lo chef nasce a Lucca nel 1985 e inizia ad avvicinarsi al mondo della cucina prima come bartender. Si trasferisce prima in Irlanda e poi nel 2012 invece vola in California. Proprio qui, insieme al fratello Massimo, apre due pasticcerie “Carrara Pastries” e ottiene un successo pazzesco!

Come si chiama la pasticceria di Damiano Carrara in Italia?

State tranquilli però. Finalmente per assaggiare i dolci di Damiano Carrara e le sue ricette non dovremo volare in USA (nonostante le frontiere siano finalmente riaperte), ma basterà andare a Borgo Giannotti. Proprio qui, in provincia di Lucca, il giudice di Bake Off apre il suo punto vendita in Italia, “l’Atelier Damiano Carrara” in via Civitali.



La data da segnarsi sul calendario è quella del 2 ottobre e, da quel momento, tutti potranno assaporare i suoi dolci incredibili. Damiano Carrara, intervistato da La Nazione, si è detto molto emozionato perché è un progetto a cui lavora da moltissimo tempo e a cui tiene tantissimo. Ora, dopo tanti anni di lavoro negli States, torna a casa!

Insomma, noi italiani finalmente possiamo goderci questi dolci pazzeschi nati dalla mano sapiente di Damiano Carrara. Non vediamo l’ora di provarli, e voi?