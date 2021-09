Una nuova campagna sta partendo nelle Filippine, in attesa della ripresa dei viaggi internazionali, volta a promuovere il turismo nelle isole e tutte le destinazioni già pronte per accogliere i nuovi turisti da tutto il mondo.

Tutto il mondo è in attesa della partenza ufficiale del turismo internazionale e anche le Filippine si stanno preparando, con un’iniziativa molto bella dedicata a tutti i viaggiatori che arriveranno nei prossimi mesi.

Un progetto dedicato alla ripartenza dei viaggi dopo le grandi perdite dovute al Covid-19, che è volto alla promozione delle bellezze del territorio e dei circuiti turistici presenti nella nazione. Vediamo nello specifico in cosa consiste “More Fun Awaits”, la nuova campagna delle Filippine.

“More Fun Awaits”, la campagna dedicata al turismo nelle Filippine

Il Dipartimento del Turismo (DOT) di Manila ha lanciato una campagna che vuole promuovere i grandi sforzi che stanno facendo le Filippine per adattarsi alla nuova normalità, causata dalla pandemia di Covid-19 che ha fermato il turismo internazionale per quasi un anno e mezzo.

“More Fun Awaits” questo il nome dell’iniziativa, che invita i turisti a divertirsi quando potranno tornare tra le meraviglie di queste isole. Il progetto mira ad invogliare gli stranieri a considerare le Filippine come la loro prossima destinazione, una volta che le restrizioni di viaggio saranno revocate.

Il Dipartimento del turismo ha creato un vero e proprio sito web dedicato alla campagna, contenente video, articoli e infografiche sui luoghi turistici del paese, nonché storie su operatori e sostenitori del turismo.

Tutti i filippini sono stati invitati a prendere parte, inoltre, a un’iniziativa di crowdsourcing per diventare guide turistiche virtuali delle rispettive città, pubblicando così sul web consigli, foto e approfondimenti sui social media utilizzando l’hashtag #MoreFunAwaits. Questo per cominciare a far venire l’acquolina in bocca a tutti coloro che non vedono l’ora di viaggiare, scegliendo così le Filippine come destinazione prossima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Philippines (@tourism_phl)

La campagna presenta anche nuovi prodotti turistici come tour in bicicletta, circuiti subacquei, turismo agroalimentare, escursioni, trekking e musei all’aperto per soddisfare la nuova preferenza per le attività all’aperto, evitando assembramenti e possibili contagi.

Le regole attuali nelle Filippine

Una campagna davvero interessante quella introdotta nelle Filippine, che però attendono ancora l’arrivo dei turisti internazionali, che al momento devono sottostare alle restrizioni in vigore.

Al momento, le regole per l’accesso al Paese sono le seguenti. Dal 1 maggio 2021 l’ingresso di stranieri è consentito solo a queste condizioni:

possesso di visto d’ingresso ;

; prenotazione in una struttura di quarantena accreditata ;

; accettazione del tampone obbligatorio durante la quarantena per accertare l’assenza di infezione da COVID-19.

Inoltre, i giorni di quarantena dipendono dal Paese di arrivo dei turisti. Queste le regole vigenti:

Sette giorni di quarantena in una struttura accreditata per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale e che provengono da uno dei Paesi classificati come “verdi” dalle autorità locali (Albania, Samoa Americane, Anguilla, Australia, Benin, Bosnia e Herzegovina, Brunei, Burkina Faso, Camerun, Isole Cayman, Ciad, Cina, Isole Comore, Costa d’Avorio, Gibuti, Guinea Equatoriale, Isole Falkland, Gabon, Grenada, Hong Kong, Ungheria, Mali, Micronesia, Montserrat, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Niger, Nigeria, Isole Marianne Settentrionali, Palau, Polonia, Romania, Saint Pierre e Miquelon, Slovacchia, Sudan e Taiwan)

dalle autorità locali (Albania, Samoa Americane, Anguilla, Australia, Benin, Bosnia e Herzegovina, Brunei, Burkina Faso, Camerun, Isole Cayman, Ciad, Cina, Isole Comore, Costa d’Avorio, Gibuti, Guinea Equatoriale, Isole Falkland, Gabon, Grenada, Hong Kong, Ungheria, Mali, Micronesia, Montserrat, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Niger, Nigeria, Isole Marianne Settentrionali, Palau, Polonia, Romania, Saint Pierre e Miquelon, Slovacchia, Sudan e Taiwan) Dieci giorni di quarantena in una struttura accreditata, seguita da quattro giorni di quarantena al domicilio, per le persone che provengono dal resto del mondo.

Secondo le ultime disposizioni diramate dalle autorità filippine, è vietato l’ingresso nelle Filippine ai viaggiatori provenienti dai seguenti Paesi: Grenada, Papua Nuova Guinea, Serbia, Slovenia. E’ comunque consentito il transito aeroportuale attraverso i predetti Paesi.

Una situazione ancora precaria, quindi, quella del turismo internazionale nelle Filippine, che però potrebbe sbloccarsi da un giorno all’altro, visto che le regole cambiano di settimana in settimana.

Se vi abbiamo comunque incuriosito sulle Filippine, potete approfondire con la nostra guida: Guida delle Filippine: il periodo migliore per visitarle