Souvenir terribili: quali non portare mai come regalo da una vacanza

Ecco quali sono i peggiori souvenir che non dovreste proprio mai comprare come ricordo da una vacanza e, tantomeno, regalarli ad amici e parenti!

Quando andiamo in vacanza, da soli o con gli amici, amiamo a portare dei piccoli souvenir a chi resta a casa. Si tratta di un pensierino che, dalla località che abbiamo visitato portiamo in regalo alle persone a cui vogliamo bene. Spesso però questi souvenir sono degli oggetti non molto belli e che diventano anche dei veri e propri orpelli che chi li riceve non sa assolutamente dove metterli!

Tra questi ce ne sono almeno cinque che vi consigliamo di non acquistare mai, proprio perché magari sono trash, banali e soprattutto un po’ inutili! Vediamoli insieme.

I cinque souvenir più brutti in assoluto

Primo fra tutti sicuramente: la calamita. È un grande classico molto economico, ma il più delle volte chi lo riceve non sa cosa farsene, soprattutto se la calamita non è un oggetto particolare magari di artigianato, ma una di quelle classiche da appiccicare al frigo con il nome della città e un disegno anche piuttosto malfatto.

Altro souvenir da non portare a casa assolutamente è la classica maglietta o borsa con su scritto I love Paris oppure New York o I love Roma! Difficile che la persona che riceve questa maglietta o questa borsa la utilizzi. Anche perché spesso sono fatti con materiale di scarsa qualità e il rischio è quello che la persona che lo riceve non lo utilizzi mai.

Stesso discorso anche per quanto riguarda la classica spilletta che difficilmente viene attaccata sulla giacca o sullo zaino se non si è veramente stati in quel posto! Quindi ricevere una spilletta di questo genere potrebbe essere anche piuttosto inutile!

Statuette e portachiavi? No grazie!

Altro souvenir piuttosto comune, ma allo stesso tempo odiato da chi lo riceve è la classica statuetta. Che sia di quelle che cambia colore col tempo, oppure una di quelle inserite nelle palle di Natale, le statuette diventano più che altro degli oggetti predisposti a prendere polvere sugli scaffali e sulle librerie! Ultimo souvenir che vi consigliamo assolutamente di non portare mai ad amici o parenti è il classico portachiavi!

Anche in questo caso non è un’idea brutta, ma è sicuramente un rischio, soprattutto se il portachiavi rappresenta una delle principali attrazioni della città che avete visitato. Voi appendereste le vostre chiavi ad una mini Tour Eiffel?