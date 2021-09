L’isola più bella del mondo si trova in Grecia. E’ Milos perché è così speciale e vale la pena andarci

Quando si pensa all’isola più bella del mondo il pensiero va a qualche paradiso caraibico o a qualche atollo sperduto nell’Oceano Indiano o Pacifico. Niente di più sbagliato. L’isola più bella del mondo è in Grecia, è Milos. Ovvero a due passi da noi e dove possiamo andarci con facilità quando vogliamo (e possiamo naturalmente).

Ma cosa ha di così speciale da essere la regina del mondo? Tutto quello che c’è da sapere per andare in vacanza in Grecia nell’isola più bella del mondo.

La Grecia ha le isole più belle del mondo

Fra le sue innumerevoli isole – oltre 6000 fra isolotti e scogli, oltre 200 quelle abitate – la Grecia ne ha una che è la più bella del mondo, almeno secondo i viaggiatori della rivista statunitense Travel+Leisure. E non solo anche al secondo posto della classifica delle isole più belle del mondo 2021 c’è un’altra isola greca. E perfino al 13esimo posto ne ha un’altra. Insomma su 25 isole premiate, ben 3 sono greche.

Ma quali sono queste isole? La più bella del mondo è dunque Milos, al secondo posto troviamo Folegandros e al 13esimo Santorini. Si tratta di tutte isole dell’arcipelago delle Cicladi, il più famoso e caratteristico. Qui infatti le case sono bianche con i profili blu, il mare è turchese, l’acqua è cristallina e la natura la fa da padrona.

Le Cicladi sono poi piuttosto facili da raggiungere dall’Italia. Alcune hanno un aeroporto con voli diretti dall’Italia come Santorini e Mykonos, altre si raggiungono in traghetto dal porto di Atene, il Pireo.

Milos, l’isola più bella del mondo

Quando si sceglie di andare in vacanza in Grecia si ha la certezza che qualsiasi isola scelta non potrà deludere. Se non amate la confusione soprattutto fuori stagione – e in Grecia si può andare al mare anche a ottobre inoltrato – potrete godere di panorami spettacolari.

E se scegliete di andare in vacanza a Milos andrete in quella eletta isola più bella del mondo. Ma cosa ha di speciale Milos? Ecco 5 buoni motivi per andare a Milos e perché è stata eletta la più bella.

Perché Milos è l’isola più bella di tutte

Ognuno ha la sua isola greca preferite e probabilmente potreste finire a parlare con fan sfegatati di Creta, sostenitori di Santorini e amanti di Zante. Ma è indubbio che Milos riscuote sempre e solo apprezzamenti. Ma cosa ha di così speciale quest’isola tanto da essere stata votata più bella del mondo?

Poco affollata e natura incontaminata

Spiagge diverse

Tantissime spiagge

Ritmi rilassati, ma con divertimenti

Un mare da sogno

Il tramonto più bello della Grecia

C’è da dire innanzitutto che Milos è un’isola piuttosto grande rispetto ad altre delle Cicladi (160 kmq contro i 76 di Santorini, gli 85 di Mykonos o i 100 di Paros), ma a dispetto delle altre isole ha subito meno il turismo di massa, con tutto quello che ciò comporta.

Questo significa che Milos, anche in pieno agosto, offre uno scenario idilliaco fatto di ritmi lenti e di natura incontaminata. E questo fa la differenza. La parte ovest poi è pressoché disabitata. Qualche villaggio qua e là, greggi al pascolo e spiagge da sogno.

Ecco, Milos ha tantissime spiagge. Dopo Naxos è l’isola delle Cicladi con il maggior numero di spiagge. Impossibile dunque annoiarsi, ma si può andare ogni giorno alla scoperta di una spiaggia diversa.

A rendere Milos unica è anche la diversità delle sue spiagge: si passa da quelle di sabbia nera a quelle bianchissime. Questo per via delle sue origini vulcaniche. Abbiamo così la spiaggia nera di Gérontas, gli scogli bianchissimi di Sarakíniko e le scogliere di Firipláka e Paleohóri gialle e rosse.

Altra caratteristica di Milos è essere un’isola adatta a tutti. Offre divertimenti notturni – per carità non scatenati come Mykonos – ma anche ritmi semplici e rilassati. Potete cenare in una tipica taverna greca e magari al mattino presto uscire con i pescatori, oppure fare tardi nei locali notturni di Adamas.

Il capoluogo di Milos è Plaka, un piccolo paesino fatto di vicoli acciottolati e casette bianche. Da qui si dice si goda di uno dei tramonti più belli di tutta la Grecia. L’indicazione è andare sulla terrazza vicino la Chiesa e aspettare che il sole si tuffi nel blu del mare per ammirare un sogno.

C’è poi il mare. Spettacolare come in tutta la Grecia e nelle Cicladi, ma che a Milos è ancora più bello per via dei riflessi che le sua spiagge bianchissime o nerissime danno all’acqua cristallina di questo angolo di Egeo.

E c’è una ragione in più che rende Milos l’isola più bella di tutte. La famosa statua della Venere di Milo, emblema della bellezza, conservata oggi al Louvre, è stata trovata proprio su quest’isola. La dea della bellezza non poteva non stare nel posto più bello di tutti, no?!