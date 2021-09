Quali sono le isole più belle del mondo e quale isola italiana rientra in classifica

Natura incontaminata circondata da un mare da sogno. E’ indubbio che una vacanza in un’isola ha un fascino ineguagliabile. Soprattutto se si va in una delle isole più belle del mondo. Ma quali sono? Dimenticate gli atolli dispersi nell’Oceano, le 10 isole più belle del mondo sono molto più vicino noi. Anzi una delle 10 isole più belle del mondo è in Italia.

Anche quest’anno la rivista statunitense Travel + Leisure ha stilato la classifica delle isole più belle del mondo, basandosi sui voti dei viaggiatori. Tra queste prime 10 al mondo, udite udite, c’è, come abbiamo detto, un’isola italiana, la Sicilia.

Le 25 isole più belle al mondo

A determinare le scelte dei viaggiatori sono stati sicuramente i paesaggi, le attività, la storia e la cultura di questi luoghi. Ma certo non sarà stato facile scegliere, perché tutte queste isole riservano una bellezza quasi surreale.

A vincere e a piazzarsi al primo posto come isola più bella del mondo c’è la Grecia, con l’isola di Milos. E la Grecia domina la classifica conquistando anche il secondo posto con Folegandros, altra isola delle Cicladi e il 13esimo con Santorini.

L’Italia si piazza sesta con la Sicilia, unica isola del Belpaese a conquistarsi un posto nella top ten mondiale. La Sardegna si piazza al 16esimo posto prima delle blasonate Seychelles e di isole dei Caraibi come Anguilla o Aruba.

Milos, Grecia Folegandros, Grecia St. Vincent e Grenadine, Caraibi Madeira, Portogallo Isole Andamane, India Sicilia, Italia Koh Samui, Thailandia Bali, Indonesia Hawaii, USA Galapagos, Ecuador Kawuai, Hawaii, USA Maui, Hawaii, USA Santorini, Grecia Maldive Hvar e isole Dalmate, Croazia Sardegna, Italia Harbour, Bahamas Aruba, Caraibi Palawan, Filippine St. Lucia, Caraibi Maiorca, Spagna Anguilla, Caraibi Eleuthera, Bahamas Seychelles Sri Lanka

Le prime 3 isole più belle del mondo

Al primo posto Milos, in Grecia, che scala la classifica passando dalla terza posizione dello scorso anno al gradino più alto del podio. La compresenza di spiagge bianche e sabbiose e scure e rocciose contribuiscono a rendere quest’isola così apprezzata da chiunque, perché è in grado di soddisfare i desideri anche dei turisti più esigenti. Inoltre, l’assenza del turismo di massa che caratterizza altre isole greche come Mykonos o Santorini la rende un luogo perfetto per delle vacanze da sogno.

Vince la seconda posizione Folegandros, che fa parte, come Milos, delle Isole Cicladi in Grecia. La caratteristica di quest’isola che ha fatto impazzire i viaggiatori è la sua natura selvaggia e incontaminata, perfetta per chi è alla ricerca di una vacanza “into the wild”.

Medaglia di bronzo a San Vincenzo e Grenadine, in America Centrale. Si tratta di uno stato insulare che fa parte delle Piccole Antille, la cui isola principale è proprio San Vincenzo. Questa è molto frastagliata e poco frequentata, mentre le altre sono tra le più frequentate dei Caraibi. Le isole abitate sono solo una decina, e di queste alcune sono frequentate da super star, mentre altre da solitari lupi di mare.

Sicilia, unica isola italiana più bella del mondo nella top 10

Al sesto posto della classifica delle isole più belle al mondo troviamo un’isola italiana, la cui posizione in classifica (più che meritata) non può che renderci estremamente orgogliosi. Altro che Maldive, Bali, Hawaii o Caraibi: la sesta isola più bella del mondo è italiana ed è la Sicilia!

A convincere i turisti è la spettacolare bellezza di quest’isola che offre davvero di tutto. Un mare da sogno, un’acqua cristallina, una natura rigogliosa si uniscono a testimonianze storico artistiche di rilevanza mondiale. Dalla Valle dei Templi a Noto, da Palermo a Siracusa, da Trapani a Ragusa a Taormina si passa da edifici normanni a templi greci a chiese barocche.

Un’isola che ha un vulcano attivo, l’Etna, che offre spettacoli unici al mondo e riserve naturali fra le più importanti di tutto il Mediterraneo. Borghi incantevoli fermi nel tempo come Marzamemi e spiagge fra le più belle del mondo come la Riserva dello Zingaro, la spiaggia dei Conigli di Lampedusa alla Scala dei Turchi.

L’Italia può dirsi soddisfatta visto che nella top 25 mondiale c’è un’altra sua isola: la Sardegna. Alcune delle spiagge più belle del mondo, un paesaggio di estrema bellezza con borghi e città piene di tesori artistici.

Se doveste partire ora, per quale delle isole più belle del mondo prendereste un biglietto? E quante ne avete già visitate nella vostra vita? Anche se sicuramente non tutte quelle elencate si trovano dietro l’angolo, almeno una volta nella vita vale la pena regalarsi una vacanza in questi posti più o meno esotici.

E allora perché non cominciare proprio dalla Sicilia, una delle isole più belle del mondo, che si trova dietro l’angolo e ha da offrire un’incredibile varietà di attrazioni culturali e paesaggistiche nonché dei piatti tipici che fanno venire l’acquolina in bocca al solo pensiero?