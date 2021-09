Meteo fine estate: cambia tutto, allarme grandine. Le previsioni del tempo aggiornate.

È in arrivo il cambiamento del tempo già annunciato da qualche giorno, dopo l’estate settembrina con temperature anche molto elevate, ci aspettano giornate di pioggia e calo termico. Con una novità che ancora non era stata prevista: la grandine. Fenomeno dovuto al forte contrasto tra caldo e fresco.

Le prime piogge sono già arrivate sulle zone di Nord Ovest, mentre sul resto d’Italia i cieli sono nuvolosi o velati. Nelle ore successive il maltempo si estenderà alle altri parti del Paese. Di seguito le previsioni del tempo aggiornate.

Meteo fine estate: cambia tutto, allarme grandine

Addio all’anticiclone che negli ultimi giorni ha portato sull’Italia un clima estivo e addio al bel tempo. Una perturbazione di origine atlantica ha già raggiunto le regioni nordoccidentali e sta per portare piogge, freddo e temporali su gran parte d’Italia.

I primi cambiamenti sono arrivati nella giornata di mercoledì 15 settembre, che dovrebbe segnare la svolta verso il clima autunnale. Dopo le prime precipitazioni sulle regioni di Nord Ovest e l’alto Tirreno, il maltempo si estenderà al Centro Italia. Sono previsti rovesci e temporali e in alcune zone anche grandinate.

Non tutta l’Italia, comunque, sarà colpita dal maltempo. Se nella giornata di giovedì 16 settembre piogge e temporali raggiungeranno il Centro, al Sud Italia il tempo si manterrà stabile, solo verso il weekend le piogge raggiungeranno alcune regioni meridionali. Come prevede 3bmeteo.

Le previsioni del tempo in dettaglio

Come abbiamo accennato, la giornata di giovedì 16 settembre sarà quella in cui si avrà un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con temporali e rovesci, anche intensi, che si estenderanno a gran parte del Centro Italia.

Il tempo sarà molto instabile al Nord, con i fenomeni prima concentrati sulle regioni occidentali e centrali e poi in estensione a quelle orientali. Pioverà su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, alta Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno intensi soprattutto sulle pianure lombarde, venete e friulane dove sono attese grandinate.

Nella seconda parte della giornata, piogge e rovesci raggiungeranno le regioni del Centro, con estensione dei fenomeni a tutta la Toscana e su Umbria, Marche e alto Lazio. Pioverà fino a notte fonda. Mentre sul Nord Ovest i fenomeni si attenueranno. Piogge sono attese anche sulla Sardegna settentrionale.

Al Sud, invece, il tempo sarà ancora stabile, con cieli coperti al massimo da qualche velatura o nube in transito. Le temperature scenderanno al Nord e sull’altro Tirreno.

Nella giornata di venerdì 17 settembre, il maltempo coinvolgerà anche le regioni più settentrionali del Sud Italia, con fenomeni su alta Campania e Molise. Al Nord, invece, il tempo sarà in miglioramento, con schiarite in particolare in pianura. Qualche instabilità residua insisterà ancora sul Levante ligure il Friuli. Nella seconda parte della giornata, tuttavia, il maltempo tornerà sulle Alpi, in particolare quelle centro-orientali, con piogge, rovesci e anche temporale. Piogge e temporali sono attesi anche tra la Liguria e l’Emilia Romagna. Sulle altre regioni settentrionali, invece, il tempo sarà al più nuvoloso ma asciutto.

Continuerà, invece, l’instabilità sulle regioni del Centro Nord affacciate sul Mar Tirreno e sulle zone dell’Appennino. Pioverà anche sul Lazio, con fenomeni intensi ma in esaurimento verso sera. Sul versante adriatico, invece, il tempo sarà parzialmente nuvoloso e senza fenomeni, tranne per qualche pioggia in estensione dalla dorsale appenninica su Marche e Abruzzo.

Sulle regioni meridionali, invece, a parte le piogge su Campania e Molise, il tempo sarà asciutto e con schiarite. Le temperature scenderanno, anche al Sud Italia.

