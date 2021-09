Uomini e Donne, Andrea Nicole: dove vive, età e da dove viene la tronista

Maria De Filippi stupisce dopo il trono gay, arriva una tronista che ha completato il percorso di transizione da uomo a donna: Andrea Nicole. Dove vive e cosa sappiamo su di lei?

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata e oggi scopriremo la tronista donna della stagione, Andrea Nicole. Ciò che ha fatto – e farà – molto discutere è il fatto che Andrea ha affrontato il percorso di transizione da uomo a donna e oggi non è un transgender visto che è diventata una lei al 100%. Una scelta, quella di Maria De Filippi, piuttosto coraggiosa, che contraddistingue come sempre la volontà di inclusione e di essere al passo con i tempi della padrona di casa e del programma. Ma scopriamo di più sulla tronista, da dove viene e dove vive Andrea Nicole.

Dove vive e cosa sappiamo su Andrea la nuova tronista

Andrea Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne e, come abbiamo anticipato, ha effettuato il percorso di transizione da uomo a donna, ma non vuole essere definita transgender. Il suo cambiamento di sesso è infatti terminato ben 8 anni fa e da allora è una donna anche per la legge italiana. 29 anni, vive a Milano ed è nata proprio qui, nella città più cosmopolita d’Europa. Ha svelato ai genitori di voler cambiare sesso a 15 anni anche se già da piccola Andrea sapeva di sentirsi una femmina a tutti gli effetti e di volerlo diventare anche fisicamente.

Le speranze della tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole

Andrea Nicole, insieme a Roberta Ilaria Giusti, Matteo Fioravanti e Joele Milan farà quindi parte del parterre di Uomini e Donne come tronista e cercherà l’amore. Come reagiranno i corteggiatori? Avranno dei pregiudizi nei suoi riguardi oppure no? Come ha dichiarato lei stessa in diverse interviste il fatto di raccontare la sua storia da subito sarà uno sparti acque.

Chi non è interessato si farà infatti da parte subito lasciando Andrea libera di scegliere un compagno che sia comprensivo e veramente certo di lei e di voler costruire un futuro insieme.