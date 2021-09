Il magnate di Microsoft, Bill Gates continua la sua crescita e acquista la maggioranza delle azioni della catena alberghiera di lusso del Four Seasons.

La sete di successo e di potere di alcune personalità sembra non avere mai tregua e così abbiamo appreso la notizia che Bill Gates entro gennaio pagherà 2,2 miliardi di dollari in contanti per acquisire la maggioranza del gruppo alberghiero di lusso Four Seasons. Bill Gates, re dei computer, ha deciso di tuffarsi al mondo del turismo e dell’ospitalità alberghiera assumendo quindi il controllo di questa catena di alberghi di estremo lusso, conosciuta in tutto il mondo.

Bill Gates acquista da un Principe le quote del Four Seasons

Bill Gates, e la società di investimento da lui presieduta, ha raggiunto un accordo con un principe Saudita per acquistare la sua quota, spiega Repubblica. Questo è un segnale chiaro che porta a scommettere in qualche modo proprio sulla ripresa e sulla ripartenza delle dei soggiorni a cinque stelle lusso dopo la pandemia. Il Four Seasons è una catena di alberghi molto famosa e riconosciuta in tutto il mondo che gestisce ben 121 e ha 50 progetti in divenire, alcuni di questi coinvolgono anche l’Italia. L’idea è quella di crescere, di espandersi e di aprire nuovi Resort come quello già in progetto in Puglia sul mare.

Bill Gates, quindi si lancia in questo mondo del turismo in un periodo non facile, ma il suo investimento potrebbe essere un chiaro segnale di quello che potrebbe succedere da qui a poco. Ossia una ripartenza di un turismo di qualità, un turismo di lusso in cui avere la sicurezza di essere all’interno di una struttura elegante, ma soprattutto che rispetta in toto le normative di sicurezza legate all’emergenza coronavirus diventa fondamentale.

Le nuove tendenze del turismo

Del resto già quest’estate abbiamo visto come i turisti si siano divisi fondamentalmente in due grandi macro-aree. Da una parte coloro che preferiscono fare tutto da soli, quindi affittare una casa un bungalow che possono gestirsi autonomamente anche per quanto riguarda le pulizie.

Dall’altra parte, invece c’è tutta una fascia di turismo di lusso che preferisce abbandonare magari gli hotel medi e incentrare le proprie spese economiche su alberghi di lusso e di qualità proprio per la sensazione di maggior sicurezza che essi trasmettono.