Vacanze ottobre 2021: abbiamo scoperto dove andranno gli italiani

Vacanze ad ottobre in Italia al mare o in Europa? Dove vanno i viaggiatori che decidono di partire in questo particolare periodo dell’anno?

Non tutti gli italiani sono già partite per le vacanze e si sono riposati sfruttando le ferie. Molti infatti hanno deciso di regalarsi una viaggio a ottobre o a fine settembre. Il motivo? Semplice: trovare molto più posto negli alberghi, evitare la calca dei turisti che si muovono ad agosto e sfruttare anche delle offerte last minute super low cost per risparmiare. Grazie ad una indagine di Volagratis abbiamo infatti scoperto quali sono le mete perfette per gli italiani ad ottobre e anche come preferiscono muoversi!

Pacchetti vacanze ad ottobre? No grazie, meglio fermare solo l’hotel

Chi decide di partire tra settembre e ottobre è generalmente un viaggiatore che prenota un po’ all’ultimo minuto. Dall’indagine di Volagratis, infatti, emerge che chi parte per le ferie in questo periodo dell’anno aspetta fino all’ultimo prima di fermare un volo o un albergo e, la media, va da 1 a 14 giorni. Quasi tutti preferiscono poi prenotare solo l’hotel perché i vacanzieri di ottobre sfruttano molto il turismo di prossimità e quindi si spostano prevalentemente in auto per arrivare in alcune delle mete più belle d’Italia.

Quali sono le mete top di mare in Italia e in Europa?

Quali sono le città e le mete preferite dai viaggiatori di ottobre in Italia? Sicilia, Puglia e Sardegna sono al top tra le destinazione scelte da coloro che vogliono ancora godersi il mare. Ma non mancano le prenotazioni anche in montagna o nelle città d’arte come Roma, Firenze e Venezia. L’estero e l’Europa rimangono invece sempre un po’ in sordina per via dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia la mete più ambita sembra essere Parigi.

Cosa guardano i viaggiatori di ottobre?

Tra le ultime caratteristiche che emergono dall’analisi Volagratis scopriamo che i viaggiatori pronti a partire ad ottobre sono coloro che monitorano e controllano maggiormente i prezzi per risparmiare. Ma non solo, tantissimi vacanzieri quest’anno hanno scelto non un hotel, ma una struttura extra-alberghiera.

Si punta agli appartamenti, alle ville, ai bed&breakfst. Soluzioni magari paritarie con gli hotel per quanto riguarda il prezzo, ma che garantiscono una maggior libertà, privacy e sicurezza personale anche per quanto riguarda le normative anti-Covid.