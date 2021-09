I turisti stranieri la adorano, ma non indovinereste mai che città di mare è

Questa è la città preferita dai turisti stranieri. L’hanno eletta come meta top per questa estate 2021 e anche a settembre e ottobre resta una delle più acclamate.

Se doveste immaginare la città preferita dai turisti strani probabilmente direste Roma, oppure Milano, Napoli… Sicuramente non pensereste ad una piccola città di mare in Liguria. E invece, sembra proprio che la meta adorata dai viaggiatori esteri in questa estate 2021 appena finita sia Sanremo.

La città del Festival, patria dei fiori e perla di rara bellezza nel cuore della Liguria, è quindi la destinazione preferita dagli stranieri. Qui hanno trovato strutture ricettive di qualità, mare, relax, ma anche montagne da scoprire e una tradizione enogastronomica di tutto rispetto.

Turisti aumentati del 20% rispetto al 2019 a Sanremo

La stagione turistica di Sanremo quest’anno è stata sorprendente e come riportano diversi media locali, la città del Festival della Canzone Italiana ha registrato numeri da record con presenze che hanno superato di molto quelle del 2019! Luglio e agosto sono stati senza dubbio i due mesi più sorprendenti in assoluto con un boom di presenze e di incassi. Si parla infatti di un aumento del 20% rispetto ad una estate priva di Coronavirus come quella di due anni fa.

Chi sono i turisti che arrivano qui?

Probabilmente complice l’aumento del turismo di prossimità e la riscoperta delle bellezze italiane, quest’anno i turisti stranieri hanno deciso di fare poca strada, ma vivere a pieno la bellissima esperienza di una vacanza a Sanremo in Liguria. Certo, se un tempo la città era la meta prediletta di russi, inglesi e americani, oggi vediamo arrivare a Sanremo principalmente turisti francesi, svizzeri, olandesi o tedeschi che però hanno imparato ad apprezzare veramente la piccola città ligure.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo On (@sanremoon)

Cosa fare in vacanza nella città del Festival di Sanremo

Se avete quindi deciso che questa è la meta giusta per un weekend di vacanze a settembre sappiate che a Sanremo in questo periodo dell’anno si va ancora al mare! Le spiagge sono più tranquille e meno prese d’assalto. Inoltre potrete anche fare delle esperienze di trekking in montagna esplorando le meraviglie della Valle Argentina e i borghi bandiera arancione come quello affascinante e misterioso di Triora, definito il paese delle streghe.