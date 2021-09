Quali sono le mostre da non perdersi assolutamente in Europa questo autunno e quando si svolgeranno

Una delle cose più belle dell’autunno è che iniziano le mostre d’arte. Dopo un lungo periodo di astinenza in questo autunno 2021 si può tornare a girare fra i musei. E non solo quelli italiani. Infatti quale miglior occasione per andare a visitare una capitale di vedere una mostra? E ce ne sono molte da non perdersi assolutamente in Europa. Ecco quali sono le migliori mostre per l’autunno 2021.

Le mostre in programma nell’autunno 2021

In autunno in tantissime città d’Europa inizieranno mostre interessanti da vedere. Nelle grandi capitali europee sono pronte ad aprire i battenti esposizioni di respiro internazionale che valgono da sole una visita.

E pensate che bello andare a Parigi, Amsterdam, Londra o Vienna, e oltre a visitare i loro splendidi musei (dal Louvre di Parigi al British Museum di Londra al Belvedere di Vienna) e i loro monumenti poter visitare anche le mostre.

Parigi le mostre che iniziano ad autunno 2021

Dal 10 settembre al 24 gennaio 2022, al Musée Jacquemart-André, è prevista un’esposizione tutta italiana. Denominata “Botticelli. Artiste et designer“, una volta di più anche i turisti internazionali avranno la possibilità di conoscere ed entrare in contatto con uno degli artisti che ha reso grande il nostro paese. Con ben 40 opere solo dell’artista più alcune degli artisti fiorentini da lui influenzati, sarà possibile farsi una panoramica sull’arte del periodo Rinascimentale.

Da fine ottobre a fine gennaio 2022, invece, in mostra al Louvre saranno esposti alcuni vestiti dell’Ancien Régime, nella mostra “En scène! Dessins de costumes de la collection” Edmond de Rothschild. La collezione risale al 1644, ed è costituita da abiti disegnati per feste, balletti e opere.

Amsterdam le mostre da settembre 2021

Dal 1 ottobre, nel Rijksmuseum, aprirà la mostra “Non ti scordar di me. Ritratti da Dürer a Sofonisba“, una grande mostra di ritratti rinascimentali. L’esposizione sarà visitabile fino al 16 gennaio 2022, e raccoglie circa 100 opere, provenienti sia dall’Europa che dagli Stati Uniti. Nelle pennellate di queste opere, al di là dei volti delle persone ritratte, si intravedono sogni, ambizioni e speranze.

Londra cosa vedere da settembre 2021

È “Poussin and the dance” il nome della mostra che si terrà dal 9 ottobre al 2 gennaio 2022 alla National Gallery di Londra, e che mostra il lato più gioioso dell’artista. Nelle opere esposte, infatti, Poussin coglie ogni sfumatura di un corpo in movimento, immortalandone con i tratti del suo pennello l’incredibile potenza.

Vienna la mostra più bella dell’autunno

A Vienna, al Kunsthistorisches Museum dal 5 ottobre al 16 gennaio, è prevista un’altra esposizione tutta italiana: si tratta della mostra dal nome “Tiziano. L’immagine delle donne. Bellezza, Amore, Poesia“. Nei dipinti, non solo di Tiziano ma anche di altri veneziani del ‘500, non viene più rappresentata esclusivamente la bellezza femminile, ma anche lo status sociale delle donne, ed è questo che rende queste opere tanto innovative.

Altre mostre da tenere d’occhio in autunno

A Bilbao, dalla metà di settembre al 6 febbraio 2022, è in programma la prima retrospettiva in Spagna della statuinitense Alice Neel, dal nome “Alice Neel: prima le persone“, in programma al Guggenheim Bilbao.

A Basilea, invece, dal 10 ottobre al 23 gennaio 2022 si svolgerà una mostra dedicata a Francisco de Goya a 275 anni dalla nascita. La mostra segue un andamento cronologico e mette in evidenza tutti i motivi che caratterizzano il pittore.

La selezione è estremamente vasta e le proposte più che allettanti: perché farsi sfuggire occasioni simili per conciliare la visita di una città europea con la vista di alcuni dei capolavori che più di altri hanno segnato la storia dell’arte, e non solo? Le mostre da vedere in autunno in Europa sono numerose e interessanti, e non è detto che vengano riproposte uguali in futuro: è un’occasione unica per toccare con mano la cultura.