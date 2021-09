Chi non vorrebbe rigenerarsi nella Tranquillum House di Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman? Ora è possibile perchè il wellness resort è prenotabile su Airbnb!

Tutti ne parlano: Nine Perfect Strangers è una nuova serie cult che ha fatto impazzire tantissime persone! In onda su Sky questa serie tv è molto particolare e trasporta i fan in un universo fatto di introspezione e analisi. Il tutto in una location pazzesca, la Tranquillum House: un luogo speciale, con 10 camere, piscine, spazi dove fare yoga o meditare. Il tutto in Australia, precisamente a Byron Bay. Ma sapete che oggi la Tranquillum House si può prenotare veramente?

Cos’è veramente la Tranquillum House?

Se vi siete appassionati di Nine Perfect Strangers e, soprattutto, siete caduti innamorati dalla Tranquillum House dove si svolge la serie abbiamo buone notizie. Il retreat è infatti prenotabile su Airbnb! La struttura, trasformata dagli sceneggiatori in un wellness resort, è in realtà un rifugio lontano dal caos della città. Il vero nome della location di Nine Perfect Stranger è Soma Byron Bay ed è stata ideata da Peter Ostick un imprenditore, insieme a Gary Gorrow, esperto di yoga e meditazione. Unendo le loro forze è nata questa meravigliosa proprietà in cui si spera che gli ospiti possano ritrovare il contatto con la natura, benessere e salute. Insomma, non ci sarà Nicole Kidman, ma forse è anche meglio!

La trama di Nine Perfect Strangers

La serie tv Nine Perfect Stranger muove i suoi passi proprio nella Tranquillum House che abbiamo imparato a conoscere. Qui i protagonisti sono nove persone che vogliono guarire dall’ansia, dallo stress e dalla frenesia della vita. A guidarle proprio una Nicole Kidman in versione inquietante guru di nome Masha. La storia sembra tranquilla, ma non vi dobbiamo nemmeno dire che cambierà tutto e che succederanno le cose più inaspettate possibili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOMA BYRON (@soma.byron)

Tuttavia, potete stare tranquilli. Se volete alloggiare qui, non ci saranno inquietanti guru né tanti strani sconosciuti frustrati dalla vita. Soma Byron Bay è veramente un’oasi di tranquillità speciale e unica nel suo genere dove rigenerarsi e ritrovare se stessi!