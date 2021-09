Dove è finito Lorenzo De Guio, terzo classificato di Masterchef Italia 5? Dove lavora oggi e sta ancora con Erica Liverani?

Lorenzo De Guio di Masterchef è stato un concorrente educato, pacato e soprattutto molto dolce. Terzo classificato nella gara, lo ricordiamo soprattutto per la professione – macellaio – e per la storia d’amore nata con la vincitrice di quell’edizione, Erica Liverani. Ma che fine ha fatto oggi Lorenzo di Masterchef 5? Ha aperto un suo ristorante o continua nella sua professione? Scopriamolo insieme!

Dove lavora oggi Lorenzo di Masterchef 5

Lorenzo De Guio di Masterchef 5, dopo l’esperienza nel reality show culinario, non ha assolutamente abbandonato la sua passione per la cucina, anzi! In un primo momento ha realizzato anche di v-blog con la fidanzata – ormai ex ci sembra di capire – Erica. Ma nel mentre non ha mai smesso di curare e di far crescere la sua macelleria di famiglia.



E infatti, in svariate interviste, Lorenzo spiega che dopo il terzo posto a Masterchef, la sua vita è cambiata, ma in meglio e senza dimenticare le origini! Vediamo infatti su Instagram che Lorenzo è attivo con tante promozioni e sponsorizzazioni, ma non solo. Con i suoi oltre 44mila followers ha un rapporto diretto e con loro condivide tante ricette e tips per cucinare al meglio la carne!

La macelleria di famiglia e il suo sito

Lorenzo oggi fa infatti il cuoco a tempo pieno, ma torna spesso nella macelleria di famiglia a Roana. Sul suo profilo Instagram vediamo che nella descrizione parla di sé come macellaio presso Supermercato De Guio e si definisce un “Gourmand Traveller”. Ovviamente la sua passione è la carne e sul suo sito troviamo non solo i prodotti che mette in vendita, ma anche delle ricette da poter provare a casa. Realizzate ovviamente con la carne italiane e i formaggi prodotti proprio nelle sue valli di origini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo De Guio (@lorenzo.deguio)

In conclusione Lorenzo De Guio di Masterchef 5 non ha un ristorante tutto suo, ma è rimasto molto legato al mondo della cucina ha reso questo amore una professione a tutti gli effetti!