Ryanair, offerta pazzesca di fine estate: biglietti a 5 euro!

Le offerte di Ryanair per volare in Europa e in Italia a prezzi incredibili: a meno di 5 euro

Chi l’ha detto che la fine di agosto è la fine delle vacanze? Per molti al contrario le ferie iniziano proprio a settembre e qualcun’altro vorrà andarci vedendo i prezzi strepitosi di Ryanair.

La compagnia low cost ha infatti lanciato una super promozione con biglietti a meno di 5 euro per moltissime destinazioni in Italia e in Europa. Per 24 ore tutte le tariffe sono a meno di 14.99 euro.

Ryanair offerte voli settembre e ottobre: da 5 euro

L’offerta di Ryanair con tantissimi voli a 4.99 euro è valida fino alla mezzanotte del 26 agosto per viaggiare in Italia e in Europa dal 1 settembre al 31 ottobre. Il periodo giusto dunque sia per una vacanza al mare – nel Sud Italia, in Grecia, Spagna o Portogallo si va al mare fino a metà ottobre – sia per un viaggio alla scoperta di una città europea da Vilnius a Parigi.

Per viaggiare in Europa e in Italia è necessario in Green Pass. Dal 1 settembre il certificato verde diventa obbligatorio infatti anche per i voli nazionali.

Tenete presente che nel prezzo delle offerte è inclusa solo 1 borsa piccola. Se volete portare con voi un trolley dovete acquistare l’imbarco prioritario che include 2 bagagli a mano. Il costo varia, ma è di circa 10/12 euro a volo.

Le offerte Ryanair in Italia

Settembre è un mese bellissimo per andare in vacanza al mare. La Sardegna ad esempio non è più presa d’assalto dai turisti, le spiagge sono più libere e i prezzi più bassi. Il volo da Milano a Cagliari costa dai 12.99 euro. Un esempio? Partite venerdì 11 settembre e tornare martedì 14. Andata e ritorno ad appena 29.95! Nessuna sorpresa dunque sui prezzi dei ritorni.

Da Milano volete andare a fare un giro a Napoli e magari fermarvi nella splendida costiera Amalfitana? Bene, il biglietto costa appena 4.99 euro! Partite un weekend di ottobre e da Milano il viaggio andata e ritorno è di appena 10 euro!

Se sognate ancora un tuffo in mare c’è la Sicilia. Trapani con la bellissima spiaggia di San Vito Lo Capo vi costerà da Milano meno di 30 euro a/r a settembre!

Offerte Ryanair: voli in Europa a meno di 15 euro

Se le offerte per volare in Italia lasciano stupefatti quelle per volare all’estero fanno strabuzzare gli occhi. Se volete mare, isole o città i prezzi sono sembra bassissimi ed incredibili. Anche mete solitamente costose come Lisbona costano meno di 15 euro!

Le offerte da Milano

Da Milano Bergamo Orio al Serio si vola in Grecia nella splendida Creta o nell’isola di Kos ad appena 14.99 euro. Zante incantevole isola con la sua scenografica spiaggia del Relitto a soli 12.99 euro. Le spiagge della scatenata Ibiza vi attendono a 14.99 euro. Così come Malta e Malaga in Andalusia. Stesso prezzo per Lisbona, dove potrete visitare Sintra e Cabo da Roca. Meno di 15 euro anche il biglietto per Marrakech e Tel Aviv.

A 15 euro c’è anche Santorini ad ottobre. E potete fidarvi che il clima è ancora molto mite e i tramonti sull’isola greca sono strepitosi. Partite il 3 ottobre e tornate il 7 o il 10. Prezzo del volo andata e ritorno? 30 euro!

Ad ottobre vi aspetta la splendida isola greca di Cefalonia. Il clima è piacevole per tutto ottobre e potrete ancora tranquillamente farvi il bagno! Il prezzo del volo andata e ritorno da Milano è di 25.98!

Le offerte da Roma

Da Roma Ciampino potete volare verso una città europea a 14.99: Berlino, Copenaghen, Madrid, Lisbona, Rabat in Marocco, Valencia e Bordeaux. E se volete ancora un po’ di mare c’è Malaga, Santander in Spagna nei Paesi Baschi, e Palma di Maiorca sempre a 14.99 euro.

Offerte valide anche per settembre: per l’isola di Maiorca si parte giovedì 9 settembre e si torna giovedì 16 spendendo in tutto appena 30 euro!

Offerte Ryanair da tutta Italia

Le offerte di Ryanair per settembre e ottobre partono da tutte le basi italiane per le città Europee. Da Alghero si va a Vienna o Madrid a 12.99 euro; da Bari si vola a Marsiglia o Siviglia a 14.99 euro; da Bologna si va al mar di Mykonos, Zante e Santorini a 12.99 euro oppure in Giordania per vedere Petra o a Lisbona, Ibiza, Madrid a 14.99 euro. E ancora da Cagliari a Londra a 15 euro e da Catania a Cracovia sempre con appena 15 euro.

Affrettatevi dunque a prenotare la vostra vacanza con le offerte di Ryanair per settembre e ottobre.