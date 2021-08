Castel di Tora: il borgo da fiaba perfetto per una vacanza a settembre

Dove si trova Castel di Tora, perché è interessante da visitare e per quale motivo è consigliato andarci nel periodo di settembre

La fine dell’estate coincide per molti con la fine delle vacanze, perciò è lecito aver voglia di organizzare una fuga di un weekend il prima possibile, ovvero a settembre. Tra le mete ideali per questo periodo ci sono sicuramente i più bei borghi d’Italia, piccoli gioielli di cui il nostro Paese è costellato. Tra questi, uno da non perdersi assolutamente è Castel di Tora, situato in provincia di Rieti, nel Lazio. Uno dei borghi più belli dove andare a settembre.

Castel di Tora, un borgo da fiaba

A 607 metri sul livello del mare e inserito nella Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, Castel di Tora è un comune italiano che conta solo 278 abitanti. Affacciato sull’incantevole Lago del Turano, Castel di Tora fu fondato nel 1035, e fino al 1864 mantenne il nome di Castelvecchio. L’attuale nome deriva da un insediamento romano del 251 d.C., dove avvenne il martirio di Santa Anatolia, santo patrono del luogo.

Si presenta come un posto incantato: arroccato e con il lago ai suoi piedi. I suoi vicoletti, le case in pietra, le piazzette rendono Castel di Tora un borgo davvero da fiaba.

Cosa fare a Castel di Tora e dintorni

Chi viene a Castel di Tora non può non sperimentare un trekking nella Riserva Naturale e sul Cammino di San Benedetto. Per i più temerari, è possibile anche noleggiare una canoa o un kayak per esplorare la zona del lago, oppure sperimentare un’escursione in mountain bike o addirittura in parapendio.

Per chi invece predilige una gita culturale, l’attività perfetta è una gita al Borgo medievale abbandonato di Monte Antuni e all’Eremo di S. Salvatore. Ricordate che per accedere in questo luogo la prenotazione è obbligatoria, e che la visita guidata dura all’incirca 3 ore. Da non perdere, all’interno del borgo, la Chiesa di San Giovanni Evangelista e la Fontana del Tritone, che si trova nella piazza principale del paese.

Una curiosità: salendo sul Monte Navegna, nelle giornate più limpide il paesaggio che si può vedere è tanto vasto che è possibile vedere il profilo della Cupola di San Pietro.

Cosa mangiare a Castel di Tora

Nella tradizione di Castel di Tora si trovano due piatti tipici, a cui sono dedicate delle apposite sagre: si tratta del polentone, condito con magro sugo di baccalà, arringhe, tonno e alici, e gli strigliozzi, la tipica pasta fatta a mano. In questa zona si possono poi assaporare degli ottimi formaggi prodotti in loco e dei cereali qui coltivati. Ovviamente, deliziosi sono anche i porcini raccolti qui e il pesce di lago.

La Sagra degli Strigliozzi a settembre

Visitare Castel di Tora a settembre è consigliato per evitare la folla di turisti in cui si rischia di incappare durante i mesi estivi, per goderselo con una temperatura più fresca rispetto a luglio e agosto, ma anche per assistere a un evento previsto per l’ultima domenica di settembre, ovvero la Sagra degli Strigliozzi.

In occasione di questa giornata, ci si ritrova per mangiare questa tradizionale pasta lunga fatta a mano il giorno prima dalle donne del luogo. Gli strigliozzi sono preparati con farina di grano duro e conditi con abbondante sugo al pomodoro. In occasione della sagra, oltre agli Strigliozzi si mangiano anche altre specialità locali, e, ovviamente, al di là del cibo l’intento è quello di trascorre una giornata di festa tutti insieme.

Come raggiungere la zona del Lago del Turano

A 30 km da Chieti e 80 da Roma si possono utilizzare sia la macchina che i mezzi pubblici. Se si sceglie la seconda opzione, bisogna prendere un bus che parte da Roma Termini e arriva a Carsoli. La frequenza è di uno ogni 4 ore. Da qui bisogna prendere un altro autobus, che ferma direttamente a Castel di Tora.

Avete ancora dei dubbi su quale sia il posto perfetto per trascorrere un fine settimana fuori casa nel mese di settembre? Noi una risposta l’abbiamo già trovata, e siamo convinti che anche voi non vi pentirete se sceglierete Castel di Tora come meta per un weekend di fuga nel mese di settembre.