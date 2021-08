Allerta meteo, temporali in arrivo nelle prossime 72h: le zone a rischio

Cosa ci aspetta in questi giorni a livello meteorologico? Le previsioni meteo vedono un’allerta temporale nelle prossime 72 ore.

Le previsioni meteo di questi giorni sono piuttosto instabili e, soprattutto al Centro e al Nord Italia, già in queste ore stiamo assistendo all’arrivo di svariati temporali. Situazione che non cambierà nelle prossime ore, anzi. In alcune zone d’Italia è previsto anche un peggioramento con una allerta meteo proprio per quanto riguarda i temporali che porterà con sé anche un calo delle temperature.

Temporali in arrivo: le regioni a rischio

Già nella giornata di oggi, martedì 24 agosto, vedremo una situazione di diffuso maltempo sul nord e sul centro dove stanno comparendo temporali anche piuttosto intensi. Situazione in peggioramento sulle Alpi e sulle Prealpi dove sono attesi piovaschi e acquazzoni.

Anche domani, mercoledì 25 agosto, su diverse parti d’Italia sono previsti dei temporali su Marche e Abruzzo. Qualche pioggia, ma poco intensa, è attesa invece su Puglia, Molise, Lazio e Campania. La situazione meteo andrà poi a stabilizzarsi nella giornata di giovedì. Qualche residuo piovasco lo potremo vedere al sud, ma al nord e al centro la perturbazione invece sarà completamente esaurita, tanto che le temperature saranno anche in lieve aumento.

Le previsioni meteo per l’ultimo weekend di agosto

L’ultimo weekend di agosto sarà poi caratterizzato da un aumento dell’instabilità con piogge e temporali in arrivo soprattutto al nord. Le regioni interessate sono Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. Temporali anche forti sono invece attesi su Umbria, Marche e Abruzzo. Qui potrebbero anche verificarsi delle piogge con grandine annessa quindi l’attenzione deve essere alta. Le previsioni meteo per il fine settimana invece sono nettamente più stazionarie sul Sud Italia e sulla Sardegna. Situazione simile anche nella giornata di domenica, anche se le piogge diminuiranno andando poi a sparire.

Ultimo elemento da notare è che le temperature sono in netto calo e non dovrebbero superare i 25 gradi praticamente da nessuna parte d’Italia.

Insomma, ci aspettano giorni meteorologicamente instabili. Piogge e temporali in arrivo che ci ricordano come l’autunno meteorologico inizi proprio il 1° di settembre. Questo sarà un campanello d’allarme e una sorta di assaggio di quello che ci aspetta nelle prossime settimane?