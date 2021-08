Lo yacht di Jeff Bezos in Sicilia: le vacanze da sogno di Mr. Amazon

Guardando le coste siciliane si scorge uno yacht gigantesco e da sogno: è quello di Jeff Bezos. Mr. Amazon è arrivato in Italia per le vacanza, ma forse è già ripartito?

Attenzione, attenzione! Nel mare della Sicilia è comparso un gigantesco yacht che ha attirato ovviamente l’attenzione di tutti i turisti e gli abitanti della zona. Di chi è questo yacht? Per quanto tempo si fermerà in questo straordinario specchio di mare della Sicilia? Tante domande e tanta curiosità attorno a questa gigantesca imbarcazione. Ma alla fine, dopo qualche incertezza e qualche bisbiglio tra le vie cittadine, è arrivata la rivelazione. Lo yacht è di Jeff Bezos, fondatore e presidente di Amazon!

Dove si trova lo yacht di Mr Amazon?

Mr Amazon è arrivato con il suo yacht, che si chiama Flying Fox – Volpe Volante – da poco in Sicilia, nel porto di Palermo. Ovviamente non è passato inosservato perché per eseguire tutte le varie operazioni di rifornimento carburante per l’imbarcazione Mister Amazon ha praticamente occupato un’intera banchina! Come mai proprio qui? Il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo, ha spiegato che questa sistemazione è praticamente perfetta per raggiungere poi l’aeroporto da cui probabilmente Bezos prenderà un aereo per tornare a casa dopo le vacanze.

Infatti il proprietario del colosso di vendita on-line, prima di veleggiare – per così dire – davanti al porto di Palermo è stato alle Eolie e ha fatto svariati giri lungo le coste e gli arcipelaghi siciliani. Non è certo però se lui sia ancora a bordo oppure no.

Cosa rende unico lo yacht di Jeff Bezos?

Dai reportage e dalle notizie riportate da Repubblica di Palermo sappiamo che questo yacht è di proprietà di una società di charter e, il costo per noleggiarlo una settimana è di circa tre milioni e mezzo di euro. Cifra che molto probabilmente per una delle persone più ricche al mondo – almeno considerate tali – non è poi così esagerata. Del resto lo yacht è lungo ben 136 metri e all’interno c’è un po’ di tutto. Qualsiasi comodità che venga in mente, come un salone di bellezza, la zona Cinema, 1 Spa, 2 eliporti e addirittura un centro per l’immersione.