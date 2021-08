Wave Walking: l’esercizio da fare in vacanza per mantenersi in forma

Avete mai provato la Wave Walking? È la moda sportiva del momento che fa bene al corpo ed è perfetta per tenersi in forma anche in vacanza.

L’estate, si sa, è il momento giusto in cui tantissime nuove attività sportive e di intrattenimento prendono piede. Così non stupisce il fatto che per quest’estate 2021 la moda sportiva del momento sia la Wave Walking, ossia la camminata tra le onde. Esercizio perfetto anche per rimettersi in forma negli ultimi giorni di vacanza prima di tornare in città e alla routine quotidiana.

La Wave Walking è un’attività divertente che può essere effettuata da grandi e piccoli e soprattutto che non ha bisogno di una particolare preparazione atletica. Quindi anche i nonni possono cimentarsi in questa attività! Ma che cos’è la Wave Walking?

Cos’è la Wave Walking e come si fa

Come si capisce dal nome semplicemente si parla di camminare tra le onde, quindi una passeggiata in mare tra le onde. Questa è stata riconosciuta come attività sportiva nel 2018 e, ad importarla in Italia sono stati due esperti di questa camminata che spiegano come questo sport si possa praticare sia a livello agonistico che livello puramente amatoriale.

Esistono infatti tre livelli di questa Wave Walking: quello base Zen, quello un pochino più impegnativo chiamato Fun e quello poi diciamo agonistico chiamato Power. In realtà non ci si limita a passeggiare in acqua, ci si muove come nella marcia e quindi un piede deve essere sempre sul fondale sulla sabbia. Non si corre e alle volte si fanno anche dei piccoli esercizi per dare vigore al tono muscolare delle gambe.

Quali sono i benefici?

Se i benefici della camminata in acqua sono tantissimi, soprattutto tra le onde, figuriamoci quelli di una Wave Walking sostenuta. Non si parla solo di migliorare la pelle e combattere la cellulite, ma fa bene anche al microcircolo, al ritorno venoso, al cuore – che pompa in maniera migliore – e fa bene anche alla respirazione.

Con un’ora di lezione i benefici della Wave Walking si vedono e si sentono in maniera anche importante. Il tutto rimanendo comodamente a due passi dall’ombrellone e senza dover sudare e acquistare un abbonamento in palestra!