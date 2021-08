Che fine ha fatto Rachida Karrati di Masterchef 3? Ha aperto un ristorante?

Rachida e le sue lacrime sono state protagoniste indiscusse della terza stagione di Masterchef Italia. Ma oggi cosa fa? Ha veramente aperto un ristorante?

Rachida Karrati ha partecipato a Masterchef 3 ed è difficile dimenticarla. È stata una concorrente molto particolare, per così dire, ma il pubblico a casa si è divertito tantissimo. I suoi compagni di avventura non la adoravano particolarmente, anzi. Le sue lacrime pressoché costanti, per non parlare del provino in cui i giudici di Masterchef Italia l’avevano lasciata tornare a casa a prendere un ingrediente che si era dimenticata, rimarranno nella storia. Ma che fine ha fatto oggi Rachida di Masterchef? È vero che ha aperto un ristorante? E se sì dove si trova? A Milano o a Marrakech?

Il ristorante di Rachida esiste veramente?

Sul web diversi rumors hanno parlato di un ristorante di Rachida di Masterchef, ma navigando tra i suoi profili Instagram e Facebook, monitorando anche delle discussioni su Tripadvisor, sembra che non ce ne sia traccia. In un primo momento si pensava fosse tornata in Marocco e proprio lì avesse aperto il suo locale. Poi invece è emersa la notizia che il ristorante di Rachida di Masterchef era a Milano. Eppure non ne sappiamo nulla.

Le ricette di Rachida di Masterchef sui social

Ciò che vediamo, dal profilo Instagram e Facebook di Rachida di Masterchef è che la cuoca sta continuando a coltivare la sua passione per la cucina. Sono tantissimi infatti i piatti pubblicati e condivisi con i fan. Per altro quasi tutti di origine marocchina, per onorare la sua terra e le pietanze che le riuscivano meglio! Del ristorante di Rachida però, siamo onesti, noi non abbiamo trovato traccia.

Rachida contro bastianich a masterchef

Rachida a Masterchef: i momenti più importanti

Tra i concorrenti della terza edizione di Masterchef non possiamo non ricordare Rachida. La donna, che vive a Bergamo, ma è originario del Marocco aveva destato molta simpatia nella cucina del popolare cooking show. Ma non tutti l’avevano apprezzata. I concorrenti infatti non volevano mai stare in squadra con lei e non la consideravano nemmeno bravissima.

Invece Rachida Karrati è anche andata particolarmente avanti a Masterchef e quando è finito il programmo l’abbiamo anche ritrovata tra i partecipanti dell’Isola dei Famosi.