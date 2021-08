Un tramonto da sogno a oltre 3000 metri con la vista sulla Marmolada: non è impossibile! L’evento top è in programma il 20 agosto.

La Marmolada, già a guardarla da valle, è bellissima e molto suggestiva. Pensate a cosa può voler significare fare un aperitivo, al tramonto, a oltre 3000 metri di altitudine con tanto di musica jazz in sottofondo. Un sogno? Un qualcosa di talmente bello e magico che non si può avverare? E invece non è così! Grazie agli impianti di risalita Marmolada Move To The Top, il 20 agosto sarà la giornata da segnarsi sul calendario per un’emozione unica e speciale.

L’evento Marmolada Move To The Top è imperdibile

Si tratta dell’evento più atteso di tutta l’estate sulla Marmolada e il “Tramonto Jazz” è pronto a soddisfare ogni esigenza! Si tratta infatti di una serata che, come raccontano gli organizzatori, coinvolge i cinque sensi. Il programma è semplice.

Come si svolge l’aperitivo al tramonto?

Il ritrovo è alle ore 18 a Malga Ciapèla a 1450 metri dove parte la funivia Marmolada Move To The Top. Da qui si sale e si fa aperitivo nella stazione intermedia di Serauta con un accompagnamento musicale da sogno grazie a Footprints Jazz Trio. La scelta musicale, come spiegano gli organizzatori, non è casuale: il jazz infatti viene considerato come il genere musicale perfetto per trasportare i partecipanti in un mondo fantastico e mitizzato come gli anni ’20. Un mondo in cui ancora non eravamo vittime privilegiate della tecnologia e ci godevamo ciò che si poneva davanti ai nostri occhi con naturalezza e senza filtri.

Il tramonto sulle Dolomiti

Terminato l’aperitivo in musica, si sale a 3265 metri di altitudine, precisamente a Punta Rocca, per ammirare il tramonto sulle Dolomiti visto che, da qui, si possono ammirare tutti e 9 i sistemi Patrimonio Unesco. Assistere ad un tramonto qui, sulla vetta delle Dolomiti, è speciale perché data l’altitudine il cielo è quasi sempre terso e il cielo si colora con delle tonalità pazzesche che non vedrete altrove.

Per info e prenotazioni visto che i posti sono limitati potete visitare il sito ufficiale della funivia Move To The Top www.funiviemarmolada.com e riservare il vostro posto speciale!