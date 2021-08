Frasi belle di auguri di buon Ferragosto, dediche, auguri formali e divertenti. E poi immagini da inviare via whatsapp il 15 agosto create da noi di Viagginews.com

Buon Ferragosto! Il 15 agosto è il giorno simbolo dell’estate, un sorta di Capodanno estivo in cui non si fanno progetti, ma si celebra il relax. E come ogni giorno di festa si fanno gli auguri ad amici e parenti, si festeggia con la tradizionale grigliata e un’immancabile fetta di cocomero.

Abbiamo selezionato noi di Viagginews.com per voi alcune frasi da inviare per gli auguri di Ferragosto. Dediche divertenti, formali, religiose, originali e immagini simpatiche da mandare via whatsapp ai vostri contatti. Un modo per condividere la gioia per un giorno di divertimento e per augurane molti altri!

Frasi per Ferragosto divertenti e originali

Ferragosto è una Festa religiosa, ma le sue origini romane celebrano invece il relax, il divertimento e il buon cibo. E’ una giornata da trascorrere nel dolce far niente cullati dal rumore delle onde in spiaggia, giocando con gli amici o facendo un’escursione. Si celebrano le vacanza, insomma.

Gli auguri da inviare per Ferragosto sono dunque frasi divertenti e simpatiche che aggiungano leggerezza e una risata a questa giornata. Abbiamo selezionato per voi alcune frasi da inviare per i vostri auguri di Ferragosto.

Non servono grandi cose per fare grande un giorno: buon Ferragosto!

I miei preparativi di Ferragosto durano da Natale al prossimo Natale!

Il cibo in più che si mangia a Ferragosto non diventa ciccia, ma diventa allegria.

Ti auguro un Ferragosto come un’ anguria: dolce, succoso, abbondante, che sporchi un po’, che avanzi e che sia da condividere.

Ferragosto è bello se lo condivido con te!

Il mio augurio più sincero che tu possa sopravvivere al pranzo!

A chi farà il barbecue con gli amici, a chi starà a casa con il gatto, a chi andrà a lavoro: buon Ferragosto!

La vita è come una grigliata. C’è sempre quello che sta in piedi e suda tutto il giorno affinché altri stiano seduti, comodi e mangino. Ti auguro di stare sempre a tavola! Buon Ferragosto!

Non ti auguro un Ferragosto bollente perché ci penserà già il meteo!

La ricetta di Ferragosto è quella buona per ogni giorno: sole, amici e allegria!

Non è la città, non è il mare che rende speciale Ferragosto: basta avere un buon amico a cui fare gli auguri!

Lo sapevi? Ferragosto assieme a Natale e a Pasqua ha la deroga per rovinare ogni dieta. Dunque buon appetito!

Citazioni famose per Ferragosto

Una festa così importante non poteva non finire sulla penna di poeti, scrittori e cantanti. Abbiamo raccolto quindi alcune citazioni sul Ferragosto che potete inviare ai vostri contatti. Saranno anche l’occasione per andare a leggere quel libro di quello scrittore o per riascoltare una canzone. Insomma un invito a rilassarsi sotto l’ombrellone e a divertirsi!

La cosa importante non erano i fuochi d’artificio, ma il fatto di essere lì, quella sera in quel posto, a guardare il cielo noi due insieme nello stesso momento, ascoltare sottobraccio il boato dei fuochi, con lo sguardo rivolto nella stessa direzione di tutti coloro che si trovavano lì.

(Banana Yoshimoto – Scrittrice)

L'estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L'anno prosegue, abbandonando le spiagge. (Marcello Vitale)

Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto (Alberto Moravia)

Notte di ferragosto

calda la spiaggia e caldo il mare

freddo questo mio cuore, senza te

(Gianni Morandi – Cantante)

A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po' e dedicarsi a vivere.

(Stephen Littleword – Scrittore)

(Stephen Littleword – Scrittore)

Che sia un ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore, come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. (Stephen Littleword – Scrittore)

Conosco un bambino così povero

che non ha mai veduto il mare:

a Ferragosto lo vado a prendere

in treno a Ostia lo voglio portare.

“Ecco, guarda, gli dirò questo è il mare, pigliane un po’!”

Col suo secchiello,

fra tanta gente,

potrà rubarne poco o niente:

ma con gli occhi che sbarrerà

il mare intero si prenderà.

(Gianni Rodari – Scrittore)

Auguri formali per Ferragosto

A Ferragosto i messaggi di auguri si mandano anche a conoscenti e colleghi e persone con cui si ha meno confidenza di amici e parenti. Gli auguri di Ferragosto formali non fanno riferimento a chili di troppo o a pranzi luculliani, ma celebrano il valore del riposo della condivisione della Festa con le persone care.

Le auguro a lei e alla sua famiglia di riscoprire in questo Ferragosto la bellezza e la gioia dei piccoli gesti.

Auguri di serenità e riposo per Ferragosto.

Le auguro un 15 agosto di sorrisi da condividere con le persone a lei care.

Auguri di un Ferragosto di pace e serenità.

Buon Ferragosto! Auguri per una giornata di sole, allegria e serenità!

Le auguro una giornata spensierata da trascorrere con gli affetti più cari.

Auguri di Buon Ferragosto! Che sia una giornata di divertimento e relax!

Auguri per Ferragosto! Che sia un giorno di riposo in vista di grandi e promettenti ripartenze!

Le auguro una splendida giornata da condividere con i suoi affetti più cari.

Immagini di auguri per Ferragosto

Un’immagine da inviare per whatsapp per fare gli auguri di Ferragosto. Un modo facile, veloce e impattante per mandare a tutti i contatti più cari un pensiero per questo giorno di festa.

Le immagini celebrano le vacanze, il mare e il relax. Con qualche cucciolo magari per mandare anche un po’ di tenerezza. E se poi accompagnate l’immagine con un pensiero, avrete fatto i migliori auguri di Ferragosto possibili!