Glass Beach: la spiaggia di vetro che un tempo era una discarica

Un tempo questa spiaggia era invasa dai rifiuti, ma grazie alla forza della natura e di alcune associazioni locali, oggi le vecchie bottiglie di vetro sono diventati piccoli sassolini colorati che danno vita alla famosissima Glass Beach.

Ci sono moltissimi luoghi da sogno nel mondo. Ma ci sono anche delle aree che l’uomo ha fatto di tutto per distruggere e che invece piano piano la natura ha riconquistato rendendoli posti magici. È il caso di Glass Beach, una spiaggia un tempo dilaniata dall’uomo che l’aveva resa una discarica e che oggi invece è una meraviglia tutta da scoprire.

Dove si trova e come è nata la Spiaggia di Vetro?

Siamo vicinissimi a Fort Bragg in California, accanto al MacKerricher State Park e qui oggi si trova la spiaggia di vetro. Dopo anni di scarico di rifiuti di vetro nella parte settentrionale della città arrivate sulla spiaggia per le correnti e dopo altrettanti anni in cui quella zona venne proprio adibita a discarica.

Con il tempo, grazie a diverse associazioni locali e di tutela ambientale, si riuscì a far chiudere le discariche di questa zona, ripulendole da tutto il possibile. Tuttavia, le onde del mare non hanno mai smesso di levigare e smussare gli angoli taglienti del vetro, trasformandoli in sassolini.

La meraviglia di Glass Beach: meta top di un viaggio in California

Vi ricordate quando, da piccolini, passeggiavate per la spiaggia alla ricerca delle piccole pietre colorate che luccicavano sotto i raggi del sole per portarle a casa con voi come piccoli tesori? Bene, altro non erano che pezzettini di vetro levigati dal mare proprio come quelli di Glass Beach. Immaginate quindi di sdraiarvi su un tappeto colorato di vetri tondeggiandi, una vera magia.

Da discarica a spiaggia di vetro, attrazione per i turisti di tutto il mondo. La natura, come sempre, quando ci si mette riesce a riprendersi ciò che è suo e trasformare quindi questo luogo in un posto magico. In 45 anni la spiaggia è diventata un vero e proprio spettacolo della natura oltre che area protetta del MacKerricher California State Park.