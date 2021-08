Quando ci imbarchiamo o scendiamo da un aereo lo facciamo sempre dallo stesso lato, il sinistro. Vi siete mai chiesti il perchè?

Per molti prendere un aereo è un momento meraviglioso. Soprattutto ora, dopo questi anni difficili di emergenza Coronavirus significa tornare alla normalità e tornare a viaggiare per il mondo. Avete mai fatto caso però al fatto che in aereo saliamo sempre dal lato sinistro? La scaletta o la passerella è sempre da quel lato. Come mai? Chi sa darci una risposta? Ci ha provato Focus.it, ma sembra che questa scelta sia comunque avvolta dal mistero.

Perché saliamo in aereo sempre da sinistra? Per comodità del pilota

Una delle prime motivazioni per cui forse la scaletta o la passerella per salire in aereo è sempre a sinistra è legato ad una mera questione di comodità. Poiché il pilota è sempre seduto a sinistra, è da questo lato che riesce ad avvicinarsi meglio al terminal per permettere ai passeggeri di salire o scendere comodamente. Spiegazione logica, ma come riporta Focus allora sorge la domanda legata al perché il pilota sia a sinistra.

E perché il pilota è a sinistra nella cabina di volo?

In questo caso le risposte sono svariate. Da una parte c’è chi sostiene che i vecchi velivoli a elica facevano pendere un po’ l’aereo a sinistra e quindi per i piloti curvare in questa direzione sarebbe stato molto più semplice, soprattutto durante le manovre a terra e per questo i passeggeri salgono sugli aerei da questo lato.

Altri invece sostengono che la ragione per cui il pilota sta a sinistra è legato ad una tradizione di navigazione vichinga. Probabilmente però l’ipotesi più plausibile per cui gli aerei fanno salire i passeggeri sempre a sinistra è che a destra si svolgono altre operazioni di carico e scarico bagagli, e di rifornimento. Separare le due attività risulta fondamentale per ridurre in modo drastico gli infortuni sul lavoro cosa che, ovviamente, è molto importante.

Alla fine però, una risposta certa e chiara sul perché i passeggeri salgono sempre a sinistra in aereo non esiste. Ci sono svariate ipotesi e idee, ma nulla che sia stato proprio confermato ufficialmente. E voi? Che ne pensate?

(Fonte immagini AdobeStock)