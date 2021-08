Benedetta Parodi in vacanza al naturale è da capogiro: ecco dove si trova

Benedetta Parodi si è rilassata in Sardegna, in una località pazzesca resa ancora più bella dalla sua bellezza naturale e senza trucchi!

Agosto è tempo di vacanza, non solo per noi, ma anche per i vip e i personaggi famosi del mondo dello spettacolo. In questo mese, infatti, molte produzioni e registrazioni dei programmi invernali sono ferme, permettendo ai conduttori e protagonisti di partire alla volta di mete lontane e vicine per le loro vacanze. E così ha fatto Benedetta Parodi, conduttrice di Bake Off Italia che si è taggata su Instagram in una spiaggia meravigliosa della Sardegna.

Benedetta Parodi su Instagram: “Che bella la spiaggia”

Benedetta Parodi ha postato un suo selfie in vacanza con la didascalia “Che bella la spiaggia battuta dal vento”. Ma i fan dubitiamo che abbiano notato il vento o la spiaggia visto che in primo piano c’è lei, bellissima anche senza un filo di trucco. Benedetta, classe 1972, sposata con Fabio Caressa, non si è mai fatta troppi problemi nel mostrarsi al naturale. Cosa che le fa onore perché non si nasconde dietro a trucco e cerone e la sua bellezza è ancora più travolgente. Nello scatto notiamo infatti un fisico invidiabile – forse un po’ troppo magro? – e lo sguardo sereno di chi si sta godendo il relax con la famiglia.

Dove si trova la conduttrice di Bake Off?

Ma dove si trova Benedetta Parodi? Grazie al Tag presso Oasi Beach Manara abbiamo scoperto che la conduttrice di Bake Off si trova in Sardegna, a Golfo Aranci a pochissimi chilometri a nord-est di Olbia.

Si tratta di un piccolo luogo meraviglioso, dobbiamo ammetterlo, unico nel suo genere accoccolato sotto Capo Figari. Il mare qui è meraviglioso, un po’ come in tutta la Sardegna, ma le spiagge bianchissime sono tante e avete l’imbarazzo della scelta. Da Cala Sabina, passando per Cala Moresca e la Spiaggia Bianca.

Insomma, Benedetta Parodi in Sardegna si è goduta il giusto relax, ma da quello che vediamo dalle storie di Instagram, sembra che la conduttrice sia tornata a Milano per registrare la Finale di Bake Off. Dopo per lei ricominceranno le ferie? Chissà dove andrà questa volta.