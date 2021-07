Dovete comprare il costume per le vacanze estive 2021? La vera moda mare è una: il bikini sostenibile ed ecologico.

In questi anni, complice l’arrivo nelle nostre vite di Greta Thunberg e del movimento Friday For Future, ci siamo tutti un pochino resi conto che l’importanza di rispettare l’ambiente è fondamentale. Non solo per una questione meramente etica, ma anche proprio per la necessità di preservare il nostro ambiente e la Terra dove viviamo.

Alcuni siti di notevole importanza sul web, hanno dedicato intere sezioni al tema Green, come consumatore.com che dedica ampio spazio al tema della tutela dell’ambiente ed ecosostenibilità.

Allora anche il mondo della moda, piano piano, sta cercando di puntare i riflettori su tutti quei capi d’abbigliamento che sono belli, ma anche sostenibili. E tutto questo lo ritroviamo anche nella moda costumi ecologici.

Cosa si intende con costumi da bagno sostenibili?

La moda mare 2021, infatti, sembra molto propensa a dare ampio spazio a costumi sostenibili. Questo è il punto di forza che renderà il vostro bikini o il vostro costume intero al top. Ma cosa si intende con costume sostenibile ed ecologico?

Generalmente questi indumenti vengono definiti come sostenibili se vengono realizzati con dei tessuti riciclati o rigenerati al 99% lavorando tutte quelle plastiche che, ad esempio, si sono ritrovate negli oceani. I brand che parlano di moda sostenibile dovrebbero poi anche garantire ai propri clienti che tutto il loro lavoro le loro aziende puntano a ridurre il più possibile le emissioni inquinanti di gas.

Come prendersi cura di un bikini in tessuto riciclato?

Non possiamo però dimenticare che anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Ogni volta che laviamo un costume infatti, il rischio che le microplastiche finiscano in mare è reale. Quindi ogni volta che noi magari laviamo un costume, con tutte le più buone intenzioni del mondo, bisognerebbe controllare come farlo in modo sostenibile. I brand votati alla moda green dovrebbero infatti mettere delle indicazioni specifiche su come prendersi cura dei prodotti ed evitare la dispersione di microplastiche. Un consiglio ve lo possiamo dare già noi: sicuramente lavare a mano il costume potrebbe essere già un buon passo avanti.

Quali sono i tessuti perfetti per il bikini ecologico?

Quali sono poi i tessuti perfetti per un costume sostenibile? Il poliestere riciclato è uno dei tessuti più cool per fare dei costumi green perché nasce da nylon riciclato insieme a altre plastiche.

Ora sappiamo praticamente tutto sui costumi sostenibili ed ecologici per le nostre vacanze estive 2021. Siete pronti a partire?