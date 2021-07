Dove andare ad agosto prenotando last minute senza spendere troppi soldi: le migliori mete di mare e di montagna, posti economici in Italie e Europa

Chi vuole risparmiare sa bene che il periodo più caro per le vacanze è agosto. E’ il mese più costoso, dove tutto, dai trasporti all’alloggio, ha un prezzo maggiorato. Solo prenotando con largo anticipo si riesce a risparmiare qualcosa. Altrimenti sotto data spendere tanto è quasi certo. E non solo: è tutto pieno!

Eppure ci sono dei posti economici dove anche ad agosto si può risparmiare e dove non c’è troppa folla. Non sono i soliti luoghi più celebri – anche se pure nella nella mondana Sardegna c’è una località low cost.

Noi di Viagginews abbiamo stilato una lista dei luoghi dove andare in vacanza ad agosto 2021: con un po’ di flessibilità questi posti possono risultare davvero economici, anche se prenotati all’ultimo momento a ridosso del Ferragosto.

Dove andare in vacanza agosto 2021: posti economici di mare e di montagna

Se siete abituati a vivere in città, è giusto che dopo un anno di lavoro vogliate trovare posti poco affollati. Ma si sa tutti vanno in vacanza ad agosto. Inoltre, prenotare last minute purtroppo significa spesso trovare solo soluzioni a prezzi altissimi.

Fortunatamente esistono ancora dei posti, non per forza esotici o troppo distanti, che sono poco frequentati dai turisti, tranquilli e incantevoli. E sono posti economici. Ne abbiamo selezionati alcuni, 3 di mare e 2 di montagna, per cui potreste trovare delle occasioni a prezzi abbordabili anche prenotando adesso per agosto.

La costa Albanese

Sunny Beach, Bulgaria

Parga, Grecia

Valdidentro, Lombardia

Gli Appennini Abruzzesi

Vacanza in Albania, una meta vicina ed economica

Con i suoi 460km di costa, l’Albania offre sia splendidi lidi di sabbia, soprattutto sull’Adriatico, sia cale di ciottoli e promontori, sullo Ionio. Proprio perché è ancora poco frequentata da turisti stranieri, conviene visitarla quest’anno: infatti, i prezzi sono piuttosto bassi e i luoghi poco affollati.

La riviera albanese non ha nulla da invidiare a posti poco lontani ma pieni di gente, come la Croazia e la Grecia. Per arrivarci dall’Italia, ci sono traghetti da varie città, come Ancona, Brindisi, Trieste e Bari. Se invece si arriva in aereo, l’aeroporto si trova a Tirana, ed è consigliato prendere da qui una macchina a noleggio, perché le spiagge sono difficilmente raggiungibili col bus.

Le 3 spiagge più belle dell’Albania sono Gjipe, circondata da alte rocce che conferiscono alla spiaggia un’atmosfera magica che fa credere di essere su un’isola segreta, Ksamil, con il suo mare turchese e poco profondo, e infine Dhërmi, con acque pulitissime, profonde e ricca di locali per la vita notturna.

Sunny Beach in Bulgaria, l’Ibiza low cost

Se cercate il divertimento a basso prezzo, Sunny Beach in Bulgaria è il posto ideale per la vostra vacanza. Slanchev Bryag, chiamata anche Sunny Beach o “Ibiza low cost”, è la località balnerare più famosa del Mar Nero. Ricorda un po’ le spiagge californiane, con la sabbia dorata, le grandi onde e una movida che non ha nulla da invidiare ad altre località europee ben più costose.

Per arrivare a Sunny Beach conviene atterrare a Sofia, la capitale, e proseguire con i bus interregionali. In alternativa, si può atterrare sul Mar Nero, a Varna o Burgas, dopo aver fatto scalo a Sofia. Come sempre, poi, la soluzione più comoda è affittare una macchina per essere totalmente indipendenti, ma anche i bus qui funzionano bene: non sempre sono nuovi e puntualissimi, ma restano una buona soluzione.

Parga in Grecia, tra case colorate e mare trasparente

Situata sulla costa dell’Epiro, Parga è ancora poco conosciuta dai turisti italiani, ma già frequentata da quelli del Nord Europa, soprattutto Svezia e Germania. Parga è una città da vivere con lentezza, senza fretta, godendosela ed esplorandola senza farsi ossessionare da una lista di cose da fare o da vedere. Ci penseranno le case colorate, le taverne e il lungomare a lasciarvi a bocca aperta.

Per arrivare a Parga si può prendere un traghetto da varie città, come Venezia, Bari o Brindisi, per poi scendere a Igoumenitsa e raggiungere Parga con la propria macchina.

Valdidentro, per escursioni nelle valli lombarde economiche

Dal mare passiamo alla montagna, e dall’estero all’Italia, per dei consigli su dove andare per dei soggiorni all’insegna dell’escursionismo e della natura. Il primo consiglio è la Valdidentro nell’Alta Valtellina: meno costosa rispetto alla vicina Bormio, questa valle è comoda come base per le escursioni nelle valli vicine. Tra queste, la val di Frele, la Val Viola, la Val Lia e la Val Cardoné. Situata nel Parco Nazionale dello Stelvio, è una meta perfetta tutto l’anno.

La Valdidentro è anche una località turistica termale, quindi perfetta non solo per lunghe passeggiate ma anche per del sano e meritato relax. Questa zona è ben servita dai mezzi pubblici, ma avere la macchina resta la soluzione migliore per non limitarsi a priori in nessun modo.

Abruzzo, tra Parchi Naturali e Riserve per un agosto low cost

L’Abruzzo è in grado di offrire dei paesaggi meravigliosi, ma si pone come decisamente più economico rispetto alle costose Alpi. Vari sono i paesi in cui si può soggiornare, da Pescasseroli a Civitella Alfedena, per poi partire per avventurose escursioni verso il Gran Sasso.

Ovviamente, in questo caso conviene partire direttamente in macchina, così da non essere condizionati dai mezzi pubblici, che nelle aree di montagna non sono mai troppo comodi.

Che aspettate a prenotare? Queste mete non aspettano che voi. Preparatevi a godervi una vacanza circondati da persone locali, alla scoperta di posti nuovi e inesplorati e, soprattutto, senza spendere un patrimonio per andare in vacanza qualche giorno e rilassarvi.