In Sardegna si può andare in vacanza spendendo poco. Ecco qual è località più economica dell’isola con spiagge da sogno, la località più low cost di tutta l’isola

La Sardegna con il suo bellissimo mare e le spiagge da cartolina è un posto sogno e chiunque vorrebbe andarci in vacanza spendendo poco. In molti però desistono spaventati da prezzi piuttosto alti di alberghi e B&B.

Indubbiamente alcune zone della Sardegna sono proibitive, come la Costa Smeralda, altre possono diventare economiche solo a costo di qualche sacrificio fuori stagione o adattandosi alla vita da campeggio, ma ce ne sono altre, nascoste al turismo di massa, che sono invece località davvero low cost. E ne abbiamo scovata una, Buggerru, che è la località più bella e low cost della Sardegna.

La località più economica della Sardegna è Buggerru

Se pensate che per costare poco questa località non abbia nulla da offrire o magari sia nell’entroterra a chilometri di distanza dal mare vi state sbagliando di grosso. Buggerru è un’incantevole località sulla Costa Verde a 45 minuti d’auto da Iglesias e a 90 km da Oristano e da Cagliari.

Si trova sulla costa ovest della Sardegna, quella meno battuta e conosciuta, nella parte meridionale a poca distanza da spiagge spettacolari e famose. Ed è proprio la sua posizione defilata che fa sì che i prezzi di hotel e alberghi e della vita in generale siano molto più bassi che nel resto della Sardegna.

Buggerru si trova fra due promontori che scendono dolcemente verso il mare, ha un delizioso porto turistico, una bella spiaggia cittadina, un mare cristallino, offre tutti i tipi di servizi e meravigliosi panorami fra monti e mare.

Come molti altri paesi della Sardegna Buggerru nasce come centro minerario a metà del 1800, ma nel corso del tempo è stato capace di trasformarsi di integrare le testimonianze del passato e diventare un importante centro turistico.

Quanto costa una vacanza a Buggerru, località low cost

Buggerru è la località più economica della Sardegna, ma quanto costa una vacanza qui? Poco in linea generale e davvero pochissimo se rapportata ai costi di altre zone della Sardegna (e nemmeno delle più blasonate). Quello che potrebbe risultare più costoso è il viaggio. Ma per il soggiorno potrete godere di hotel 4 stelle a prezzi economici.

Ma dovete prenotare con anticipo perché visti i prezzi vantaggiosi Buggerru si riempie con molta velocità. A Luglio 2021 fra le proposte c’è un Hotel 3 stelle, Hotel ‘904 , a 99 euro per una notte in camera doppia con colazione inclusa; la maggior parte di B&B con giudizio eccellente e favoloso su Booking come il Timone o B&B S’Archiotta costano 65-70 euro in doppia con colazione inclusa.

Ad Agosto 2021 bisogna guardare anche nei dintorni di Buggerru per trovare posto. Così vicino Iglesias c’è il 4 stelle Euro Hotel Iglesias ad appena 77 euro la doppia colazione inclusa; B&B a 70 euro in pieno centro cittadino e un agrituirismo a 5 km dal centro il Sa Rocca, giudizio eccellente ad appena 85 euro nella settimana di Ferragosto.

Come arrivare in Costa Verde a Buggerru

La costa ovest della Sardegna è meno costosa proprio perché è più complicato arrivarci. Se viaggiate in aereo per arrivare a Buggerru dovete arrivare ad Oristano o Cagliari e da lì noleggiare un auto o muovervi con gli autobus locali. Entrambe le città distano circa 90 km, non proprio vicinissimo quindi.

Alternativa è quella di arrivare in traghetto fino a Cagliari e imbarcare sulla nave anche la propria auto. Questa è indubbiamente la soluzione più comoda che vi permetterà di visitare con agio le zone dei dintorni.

La soluzione più economica per arrivare a Buggerru è però quella dell’aereo fino a Cagliari e poi del treno e dell’autobus. Da Cagliari dovete prendere il treno regionale per Iglesias (il tragitto dura circa un’ora) e poi da lì l’autobus linea 804 fino a Buggerru (un’altra ora di viaggio).

Il volo dal Continente a Cagliari costa circa 100 euro in estate, massimo 140 euro A/r. Per gli spostamenti sui mezzi non spenderete più di 30 euro a/r. Mentre con i traghetto con macchina al seguito il costo a/r supera in alta stagione i 350 euro.

Cosa vedere a Buggerru: le spiagge più belle

Buggerru si trova sulla Costa Verde e alloggiando qui avrete l’opportunità di vedere alcune delle spiagge più belle della Sardegna. Se non avete voglia di muovervi la bella spiaggia cittadina vi attende, ma se ne avete la possibilità vale la pena andare alla scoperta delle bellezze vicine.

Promontorio della Grotta Azzurra

Punta del Rosmarino

Punta Nido dell’Aquila

Porto Flavia

Capo Pecora

Spiaggia di Buggerru

Cala Lunga

Cala Domestica

Cala del Balenottero

Spiaggia di Portixeddu

Dune di Piscinas

Promontori, panorami mozzafiato sul mare e la natura

Il litorale di questa parte della Sardegna in alcuni tratti è aspro con rocce a strapiombo sul mare e promontori spettacolari da cui si gode una vista meravigliosa. Nelle immediate vicinanze di Buggerru c’è il Promontorio della Grotta Azzurra con le sue gallerie minerarie: si può fare la visita guidata in trenino, un’esperienza davvero suggestiva.

Poco più avanti Punta Su Zippiri, detta Punta del Rosmarino, uno strapiombo vertiginoso ma di enorme fascino. Scendendo ancora verso sud lo scenografico Porto Flavia: un porto minerario con tanto di tunnel che sbucano nella scogliera sul mare.

Andando a nord invece un altro punto panoramico è Nido dell’Aquila e ancora più il promontorio di Capo Pecora dove si trovano anche delle belle cale ed è uno dei punti più belli dove vedere il tramonto.

Le spiagge vicino Baggerru: una per ogni giorno

Per quanto riguarda le spiagge avrete davvero l’imbarazzo della scelta. La spiaggia di Buggerru si trova accanto al porticciolo, si raggiunge a piedi dal paese ed davvero molto bella: sabbia dorata, acqua cristallina, le suggestive grotte sul mare disegnano uno scenario da favola dove anche i resti delle cave minerarie sono armonizzati nell’ambiente.

Le spiagge a Nord di Baggerru

Andando a nord la splendida Cala del Balenottero, che si trova appena prima la lunga spiaggia di San Nicolò. E’ una cala che si forma con le mareggiate, più facilmente raggiungibile via mare, ha colori spettacolari. Se invece volete servizi e facilitazioni la lunga spiaggia che si estende fino a Portixeddu fa per voi, comodi parcheggi, panorami bellissimi.

Salendo ancora più a Nord a circa 30 km da Buggerru che si coprono in circa un’ora di strada vale la pena arrivare alle splendide Dune di Piscinas nel comune di Arbus. Una delle spiagge più belle della Sardegna e uno dei luoghi in cui la natura la fa da da padrone, un luogo selvaggio e di una bellezza estrema.

Si tratta di riserva naturale in cui vi si trovano alte dune, fino a 100 metri, coperte di macchia mediterranea che circondano una grande spiaggia di sabbia dorata dove la tartarughe caretta caretta depongono le uova.

Spiagge a sud di Baggerru

Scendendo a Sud di Baggerru si arriva alla splendida spiaggia di Cala Domestica una delle più famose della costa ovest della Sardegna. CI si arriva comodamente in auto con la strada per Cala Domestica che parte dalla Provinciale 83 e un ampio parcheggio a poca distanza dalla spiaggia.

La spiaggia è una splendida insenatura fra le montagne, dotata di servizi e amatissima anche dagli appassionati di snorkeling. Se particolarmente affollata conviene fare due passi a piedi e raggiungere la spiaggia accanto di Cala Lunga.

La vostra vacanza a Buggerru la località più low cost della Sardegna, il posto ideale per spendere meno, vi permetterà di vedere alcune delle spiagge più famose dell’isola senza far sanguinare il portafoglio!