Follia meteo in arrivo: si prepara un nuovo weekend in cui l’Italia sarà spaccata in due. nubifragi e grandine al nord, temperature superiori ai 40°C invece al sud.

Le previsioni meteo di questi giorni non ci lasciano riprendere fiato. Se da una parte siamo sconvolti per la Sardegna, invasa dalle fiamme, dall’altra rimaniamo senza parole e sgomenti davanti ai temporali folli che hanno travolto il nord e soprattutto le zone nei dintorni di Como nelle scorse ore. Per questo si guarda alle previsioni meteo per il weekend del 31-1 agosto 2021 con timore. Che tempo farà? Cosa dobbiamo aspettarci?

La tendenza meteo per il weekend di fine luglio

Secondo quanto riportano i modelli di 3bMeteo, per questo weekend non ci aspetta niente di buono con l’Italia, ancora una volta, spaccata letteralmente in due. Violenti temporali su alcune regioni e caldo afoso e africano invece al centro sud. Sembra quasi che il nostro Paese stia vivendo un’estate diversa a seconda di dove ci si trova.

Al sud torna infatti l’alta pressione subtropicale che porta con sé un notevole aumento delle temperature con la colonnina di mercurio che sfiorerà i 40°C. Caldo, afa e umidità la faranno da padrona insomma, non lasciando pace nemmeno durante la notte. Al nord però la situazione è diametralmente opposta. Tra sabato e domenica sono attesi dei temporali molto forti e si teme nuovamente che arrivi la grandine.

Paura per la grandine al nord

Sembra infatti che i modelli e le tendenze parlino chiaro: torna il maltempo al nord e anche in Toscana. Proprio come è successo negli ultimi giorni, infatti, si temono nubifragi e vere e proprie bome d’acqua improvvise su Lombardia, Veneto, Emilia e Piemonte. Ciò che fa “drizzare le antenne” è il rischio grandine che, come abbiamo potuto vedere, sta causando tantissimi danni. Non si tratta infatti di normali chicchi di grandine, ma di cumuli di ghiaccio grandi quanto palline da tennis.

Temperature sopra i 40° al sud Italia

Situazione opposta e preoccupante uguale al sud e sulle isole maggiori.

Qui infatti si teme l’arrivo di una nuova ondata di caldo torrido che raggiungerà l’apice proprio nel fine settimana. Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia faranno registrare temperature folli superando i 40° e di notte difficilmente vedremo la colonnina di mercurio scendere sotto i 27 gradi, soprattutto ovviamente lungo le coste.