Tragico bilancio: 6 morti e oltre 50 dispersi per il maltempo in Germania

Un’estate anomala quella che stiamo vivendo. Soprattutto a livello meteorologico. Come se non bastasse la spaventosa variante Delta del Covid a farci temere il peggio, ora ci si mette anche il tempo. Temporali e grandine al nord Italia, ma non solo. Anche in Germania sud-occidentale le ultime notizie sono tragiche: 6 morti e oltre 50 dispersi proprio per via di un violentissimo nubifragio.

Cosa è successo in Germania? Piogge e fiumi esondati

Piogge violente, inondazioni e nubifragi hanno colpito la Germania occidentale e persino svariate case sono state portate via da un fiume che è esondato. Gli abitanti della zona di Schuld hanno trovato rifugio sui tetti, ma purtroppo molte altre sono state trascinate via dalle correnti e risultano disperse.

Le ultime notizie parlano proprio di sei case che sono state spazzate via e distrutte: questo purtroppo non può che far temere un aumento del bilancio delle vittime di questa spaventosa ondata di maltempo.

Altri centri particolarmente colpiti sono quelli del Nordreno-Vestfalia e della località di Hagen. Qui la pioggia ha invaso abitazioni e scantinati creando una situazione di forte malcontento e soprattutto preoccupazione tra la gente del posto.

Meteo Germania: cosa ci aspetta nelle prossime ore

Le condizioni meteo, per altro, non accennano a voler migliorare. Le piogge sembrano praticamente continue e non danno tregua causando non pochi disagi e disastri. Le previsioni per le prossime ore non promettono poi niente di buono.

Sono previste infatti ancora abbondanti piogge che potrebbero peggiorare una situazione già critica. Le previsioni meteo parlano poi di piogge che perdurano fino a domenica. Solo da lunedì sembra che questa ondata di maltempo riesca a dare un po’ di tregua ad una Germania in ginocchio.

Aggiornamenti maltempo in Germania

Chiaramente vi terremo informati e vi aggiorneremo il più possibile in caso di novità e di eventuali – ma non ce lo auguriamo – condizioni meteo in peggioramento.