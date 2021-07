Il Qatar riapre le frontiere ai turisti internazionali, facendo ripartire il turismo dopo il blocco dovuto alla pandemia. Ecco quali sono le regole da rispettare e i requisiti per poter andare, anche dall’Italia.

Se avete voglia di visitare il Medio Oriente, arriva finalmente una buona notizia: il Qatar riapre le sue frontiere ai turisti internazionali riaprendo, così, la stagione turistica 2021.

Ovviamente, visto che ci si trova ancora in un periodo pandemico, ci sono delle regole da rispettare per potersi recare nel Paese, ma le nuove misure permetteranno finalmente ai viaggiatori di poter raggiungere questa affascinante meta. Scopriamo come.

Il Qatar riapre i confini ai turisti vaccinati

Il Qatar ha, quindi, riaperto le frontiere ai visitatori internazionali, ma non a tutti. Infatti, solo quelli che hanno concluso il ciclo vaccinale contro il Covid-19, con vaccini approvati dal Ministero per la Salute Pubblica, potranno accedere al paese e viaggiare in tranquillità.

Questa regola è in vigore per tutti i turisti esteri, inclusi gli italiani che vogliono recarsi in Medio Oriente. Le nuove misure di ingresso in Qatar consentiranno a tutti quelli completamente vaccinati di evitare la quarantena, rendendo così più semplici gli spostamenti da e per il Paese anche per i cittadini e i residenti.

A distanza di 14 giorni dal completamento del vaccino, tutti potranno partire per questa destinazione, godendosi finalmente un viaggio lontano dall’Europa. Inoltre, per poter entrare in Qatar, è necessario registrarsi sul sito www.ehteraz.gov.qa, caricando tutti i documenti necessari alla partenza.

Gli italiani possono andare in Qatar?

Nonostante le regole del Qatar siano allentate e rivolte anche ai turisti italiani, prima di organizzare qualsiasi spostamento è meglio attendere la fine di luglio.

Fino al 30 di questo mese, infatti, il Ministero degli Esteri italiano ha vietato gli spostamento verso i Paesi di Categoria E, tra cui c’è proprio il Qatar. È bene, quindi, informarsi sulle regole che l’Italia ha posto per tutti coloro che tornano da questi territori, per non incappare in brutte sorprese.

Per togliersi qualsiasi dubbio, vi consigliamo di visitare il sito Viaggiare Sicuri e compilare l’apposito questionario, in modo tale da capire effettivamente se è possibile organizzare un viaggio in Qatar in tutta sicurezza o se c’è qualcosa che ancora deve cambiare.