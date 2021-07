Dopo la vittoria agli Europei 2020, è tempo di matrimoni per gli azzurri! Il campione Marco Verratti è pronto per il matrimonio. Sta, infatti, per convolare a nozze con la fidanzata Jessica Aidi. Ecco quando e dove si sposerà il calciatore campione d’Europa.

Fiori d’arancio per Marco Verratti, uno degli azzurri campioni dell’Europeo 2020, che domani sposerà la sua amata Jessica Aidi, pochi giorni dopo la vittoria che ha fatto esultare milioni di italiani l’11 luglio 2021.

Il calciatore è pronto per dire sì alla sua fidanzata, dopo due anni d’amore folle. Ecco dove si sposeranno i due e chi ci sarà al loro matrimonio, di cui già si parla da molte ore.

Marco Verratti e Jessica Aidi: matrimonio a Parigi

Seguendo l’esempio del suo collega Bernardeschi, che ha sposato Veronica Ciardi lunedì, anche Marco Verratti convola a nozze pochissimi giorni dopo aver ottenuto la vittoria a Euro 2020.

Il calciatore del Paris Saint-Germain sposerà la bellissima modella Jessica Aidi, 19 anni, proprio a Parigi, presso il municipio di Neully, a nord della capitale francese. I due sono pronti per scambiarsi le fatidiche promesse, come mostrano alcune stories su Instagram che anticipano i preparativi per domani.

Ieri sera, invece, Marco Verratti ha festeggiato la sua ultima notte da scapolo con amici di vecchia data da “Giusè Trattoria”, ristorante di cui e co-proprietario. Nel gruppo storico di amici anche Lavezzi e Javier Pastore mentre domani, sicuramente, lo raggiungeranno i suoi amici immancabili Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, appena tornati anche loro dalla vittoria a Wembley.

Il matrimonio, però, inizierà oggi con una cena di benvenuto all’hotel Crillon con fuochi d’artificio, mentre domani dopo la cerimonia civile in Comune ci sarà la cena di gala.

La storia d’amore tra il calciatore e Jessica Aidi

La storia d’amore tra il calciatore azzurro Marco Verratti e la modella Jessica Aidi è iniziata due anni fa, un incontro successo per pura casualità.

Marco, dice, ha notato Jessica in un locale dove lei faceva la cameriera, mentre lei ha dichiarato in passato di essere rimasta folgorata dagli occhi azzurri del centrocampista italiano. Solo in seguito al Gran Premio di Monaco di Formula 1 del 2019, i due sono stati visti per la prima volta insieme e non si sono più lasciati.

Marco Verratti, però, era sposato con Laura Zazzara, con la quale è stato 10 anni e con cui ha avuto due figli, Tommaso e Andrea. La relazione con Jessica ha portato alla fine del loro matrimonio ma, da quanto dicono fonti vicine ai due, sono rimasti in buoni rapporti.