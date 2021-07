È stata avvistata la manta rosa chiamata Ispettore Clouseau: uno spettacolo delle natura rarissimo e unico nel suo genere. Ma perché ha questa colorazione?

Il regno animale sa sempre come sorprenderci e questa volta lo fa con una manta rosa. No. Non stiamo parlando di un fenicottero, avete letto bene: una manta dalla bizzarra colorazione. A raccontare la sua scoperta è il National Geographic grazie alle foto di Kristian Laine.

Dove e da chi è stata avvistata la manta rosa?

Siamo al largo della Grande Barriera Corallina australiana, regno di straordinaria bellezza dove non è raro avvistare le mante. Qui il fotografo Laine stava facendo un’immersione quando qualcosa di rosa gli è sfrecciato davanti. Il primo pensiero? Si è rotta la macchina. Ma poi la straordinaria scoperta: un esemplare maschio di manta, di circa 3 metri e mezzo, completamente rosa. Ed è l’unico esemplare esistente in tutto il mondo.

Perché ha questo colore?

Le foto postate su Instagram da Laine sono diventate virali, ma non è una scoperta di oggi.

La manta rosa era stata avvistata nel 2015 per la prima volta e gli scienziati l’avevano ribattezzata Ispettore Clouseau, il detective della Pantera Rosa. Ma da quel momento, l’animale si è fatto vedere poco e le sue apparizioni sono meno di dieci in 6 anni. Gli studiosi hanno confermato che il colore è reale e, in prima battuta, si era ipotizzato che il colore fosse dovuto alla dieta (proprio come per i fenicotteri). E invece non è così.

Nel 2016 una delle ricercatrici del Project Manta, Amelia Armstrong ha prelevato un minuscola porzione della pelle dell’animale eseguendo una biopsia e ha scoperto che, molto probabilmente, la manta rosa ha questo colore per via di una mutazione genetica. L’eritrismo viene considerata quindi come la causa più probabile.

Lo spettacolo della manta ray color fenicottero

Al di là delle spiegazioni scientifiche, una volta capito che la manta rosa sta bene ed è in salute possiamo dire sia stato un privilegio unico quello di poterla ammirare anche solo in fotografia.