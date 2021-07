By

La Sicilia è un’isola spettacolare e lo sanno anche molti vip nostrani, come Alessia Marcuzzi che sta trascorrendo una parte delle sue vacanze proprio lì. Vediamo quali bellezze sta visitando la showgirl amatissima dal pubblico.

Alessia Marcuzzi ama l’Italia e quest’anno sta trascorrendo le sue vacanze proprio nel nostro Paese. Dopo aver trascorso qualche giorno in barca tra le isole pontine, ora la showgirl ha deciso di regalarsi qualche giorno in Sicilia, in luoghi meravigliosi che mostra su Instagram a tutti i suoi fan.

Giornate di sole e mare raccontate tramite social, che mostrano le bellezze dell’isola viste dagli occhi dell’ex conduttrice delle Iene. Vediamo dov’è stata e cosa ha visitato in questi ultimi giorni.

Alessia Marcuzzi a Noto, gioiello della Sicilia

La scorsa settimana Alessia Marcuzzi ha trascorso qualche giorno in Sicilia, ospite dell’amico imprenditore Fabrizio Giacometti, che l’ha invitata per provare in esclusiva i servizi del resort sul mare che aprirà nell’estate del prossimo anno a Ispica.

Proprio qui la showgirl ha trascorso alcuni giorni, trascorrendo le sue giornate al mare, tra sole e acqua cristallina, e le serate nei piccoli borghi della zona sud est dell’isola. Tra questi la bellissima Noto, gioiello dell’arte barocca dove Alessia Marcuzzi ha passeggiato, tra le fantastiche stradine e visitando la stupenda e famosa Cattedrale del paese.

Proprio sulle scalinate della Cattedrale ha incontrato tantissimi fan, con i quali ha scattato dei selfie ricordo rendendoli più felici che mai. Inoltre, Alessia ha visitato anche la piccola Marzamemi, dove ha cenato assaggiando le prelibatezze dell’isola, Ispica dove ha ballato la notte tra le stradine caratteristiche.

Cosa vedere a Noto

Alessia Marcuzzi è una grande intenditrice di bellezze italiane, infatti ha scelto la Sicilia per le sue vacanze 2021, tra cui Noto, spettacolare città barocca in provincia di Siracusa.

Situata ai piedi dei Monti Iblei, Noto è famosa per la sua architettura unica e che l’hanno resa patrimonio dell’UNESCO. La maggior parte degli edifici più famosi furono costruiti nel XVIII secolo e sono stati progettati nel tradizionale stile barocco siciliano.

Ci sono tantissime cose da vedere, nonostante non sia una cittadina molto grande. A Noto, infatti, imperdibili sono la Cattedrale, che è un classico esempio dello stile barocco. La cattedrale fu costruita nel XVIII secolo ed è dedicata a San Nicola di Myra, l’esterno è stato costruito con marmo giallo, che la rende inconfondibile.

Altro edificio da vedere a Noto è Palazzo Ducezio, attualmente sede del Comune. Il palazzo fu costruito da Vincenzo Sinatra, famoso architetto siciliano, allievo di un altro architetto siciliano, Rosario Gagliardi. Da percorrere, poi, Corso Vittorio Emanuele, la strada principale della città. Qui, si possono ammirare numerosi palazzi realizzati in stile barocco, oltre chiese, fontane e bellissime piazze che si intrecciano a edifici storici.

Un luogo magico, Noto vi stupirà come ha stupito la nostra Alessia Marcuzzi. Se volete visitare la Sicilia, vi consigliamo di leggere anche il nostro articolo sulle spiagge più belle, così da organizzare la vostra vacanza nel migliore dei modi:

