Alessia Marcuzzi, vacanza in barca: la foto in costume fa infuriare i fan

Lo scatto pubblicato su Instagram che ritrae Alessia Marcuzzi con un costume intero bianco fa infuriare i fan.

Alessia Marcuzzi è una di quelle showgirl bellissime e amatissime. Ogni sua foto sui social ottiene migliaia e migliaia di like e cuori. Ma non quest’ultima. Uno degli ultimi scatti postati su Instagram dalla Marcuzzi ha sollevato qualche polemica per via della posa assunta dalla conduttrice. I fan non hanno apprezzato, almeno non tutti, e sono fioccate anche delle parole pesanti nei suoi riguardi.

Alessia in costume fa arrabbiare i fan

Alessia Marcuzzi è molto attiva sui social. Posta sempre tantissime foto che la ritraggono in diversi momenti della sua vita e, ora che è in vacanza in barca, continua ad aggiornare i suoi fan. La Marcuzzi però non si aspettava che una delle sue foto potesse far arrabbiare i fan. L’immagine in questione la ritrae con un costume intero bianco, molto sgambato e lei è in ginocchio. Proprio la posizione delle gambe sembra essere equivoca poiché è particolarmente divaricata e i fan non hanno apprezzato.

La foto “incriminata” della Marcuzzi

C’è chi definisce lo scatto volgare, chi la considera un’esibizionista, chi ancora scivola in commenti pesanti che non riporteremo certo qui ora. Insomma, al di là dei dettagli, i fan di Alessia Marcuzzi su Instagram questa volta si sono ribellati e vedremo se i loro commenti sortiranno qualche effetto nelle prossime foto.

Alessia incontra Stefano De Martino, ed è subito gossip

Intanto, per i più curiosi, Alessia Marcuzzi è in vacanza in barca e pare che sia nella zona dell’isola di Ponza. Assieme a lei il marito e alcuni amici. Tra questi la Marcuzzi si è anche incontrata con Stefano De Martino, scatenando ovviamente l’invidia delle fan. Per i gossip però non c’è niente da fare.

Lei e l’ex ballerino di Amici hanno cenato assieme al marito della Marcuzzi nella cornice da sogno di Amalfi. Questo incontro però ha scatenato comunque la curiosità e c’è già chi sostiene che Stefano finirà a lavorare in televisione proprio in un programma con la Marcuzzi.