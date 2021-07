Variante Delta in Francia: Macron parlerà ai francesi, attese nuove restrizioni

Variante Delta domina in Francia: Macron parlerà di nuovo ai francesi, attese nuove restrizioni.

Mentre l’Italia festeggia la vittoria agli Europei di Calcio con gli altri Paesi dell’Unione Europea, l’emergenza Covid non è finita e torna a preoccupare a causa della diffusione della contagiosa variante Delta.

Quando l’estate degli europei sembrava promettere un ritorno alla normalità, grazie alla campagna vaccinale e al Green pass europeo, ci ha pensato la nuova variante del virus a guastare tutti i piani. Con la Delta i contagi sono molto più facili e rapidi, ma soprattutto non basta la prima dose del vaccino. Con buona parte della popolazione europea ancora solo parzialmente coperta o scoperta, diventa un grosso problema. I più colpiti sono i giovani che con l’estate sono tornati a uscire e a viaggiare e in buona parte non sono stati ancora raggiunti dalla campagna vaccinale.

Tra i Paesi che in questi giorni stanno subendo una impennata dei contagi c’è la Francia. Forse l’allentamento delle restrizioni è stato troppo precoce? I francesi hanno tolto mascherina all’aperto e coprifuoco prima di noi, verso la fine di giugno quando la situazione epidemica era in netto miglioramento. Hanno anche riaperto le discoteche. Decisioni che alla luce della variante Delta potrebbero essere state avventate. Tanto che il governo starebbe pensando alla reintroduzione di alcune restrizioni.

Stasera il presidente Emmanuel Macron parlerà di nuovo ai francesi in diretta tv.

La variante Delta domina in Francia: Macron in diretta tv

Per colpa della variante Delta del Coronavirus e di un nuovo aumento dei contagi, la Francia è all’inizio di nuova ondata epidemica. Lo ha annunciato il ministro francese della salute Olivier Veran che teme un nuovo sovraccarico degli ospedali, perché la copertura vaccinale della popolazione non è ancora sufficiente. I francesi sono poco più indietro dell’Italia nella vaccinazione complessiva dei residenti nel Paese. Tanto che è stata avanzata la proposta dell’obbligo vaccinale.

La variante Delta del virus è “nuovo nemico perché molto più contagioso” ha dichiarato Veran, spiegando che senza vaccini la situazione sarebbe peggiore di quella della primavera 2020. Il timore principale è che i giovani, tra i meno vaccinati e più attivi, si contagino e trasmettano il virus a quella parte di popolazione meno giovane non ancora vaccinata o non completamente vaccinata, aumentando così i ricoveri e i decessi.

Nuove misure? Atteso il discorso di Macron

Questa sera alle 20.00, il presidente Emmanuel Macron tornerà a parlare in diretta tv ai francesi, per spiegare la situazione sanitaria del Paese ed eventualmente annunciare nuove misure. Il presidente oggi riceverà i parlamentari della maggioranza poi si rivolgerà alla Nazione.

Tra le misure che Macron potrebbe annunciare potrebbe esserci quella della vaccinazione obbligatoria per alcune categorie professionali, come badanti e caregiver. Il governo francese non sembra intenzionato a introdurre il vaccino anti-Covid obbligatorio per tutti, come pure raccomanda l’Accademia di medicina di Francia. Vaccinare obbligatoriamente tutti i badanti e caregiver, invece, sarebbe un’ulteriore protezione di persone anziani e fragili, le più esposte ai rischi dell’infezione.

Altre misure che Macron potrebbe annunciare ci sarebbero, secondo Le Monde, l’estensione dei casi in cui è richiesto il pass sanitario (green pass) e la fine dei test molecolari PCR gratuiti, soprattutto per i non vaccinati.

Il resto del contenuto del discorso del presidente non è ancora noto. Le persone dell’entourage di Marcon hanno detto che il presidente parlerà di salute e di economia.

Probabilmente non saranno reintrodotte restrizioni troppo limitanti, dopo quasi un anno di coprifuoco in Francia e lunghi mesi di chiusura delle attività. La vera novità saranno le limitazioni per i non vaccinati e l’introduzione dell’obbligo vaccinale per alcune categorie.