Sono nati 4 meravigliosi pinguini e le immagini vi scalderanno il cuore

Quattro nuovi nati all’Acquario di Genova: arrivano 4 pulcini di pinguino, gelosamente accuditi da mamma e papà che non li lasciano mai soli.

Buone notizie dall’Acquario di Genova dove sono nati 4 nuovi pulcini di pinguino. Uno dal pinguino Papua Kowalski, nato proprio nell’Acquario nel luglio 2017. Tre invece sono esemplari di pinguino Magellano.

Il piccolo di pinguino Papua e papà Kowalski

Il piccolo pinguino Papua è nato il 2 luglio ed è stato lungamente accudito dai genitori che oggi continuano a prendersi cura di lui dandogli da mangiare direttamente dal loro becco. I pinguini infatti pre-ingeriscono il cibo e poi lo rigurgitano nella bocca del piccolo.

I due genitori si nutrono in maniera alternata, per non lasciare mai solo il pulcino. I visitatori dell’Acquario di Genova lo possono ammirare nella vasca dei pinguini, accuratamente custodito dai genitori. Lo svezzamento avverrà tra circa tre mesi e, poco prima, avverrà la sua prima muta e le piume da grigie diventeranno nere ed impermeabili permettendogli così di nuotare agilmente.

Tre pulcini Magellano sono appena nati

I piccoli invece di pinguino Magellano sono super protetti e non si potranno ammirare fin quando non usciranno dal nido cosa che avverrà, molto probabilmente, ad agosto. Anche in questo caso i genitori sono super protettivi e si prenderanno cura alternatamente dei piccoli per non lasciarli mai soli. Quando potranno essere indipendenti? Generalmente in un periodo compreso tra le 9 e le 17 settimane e, anche loro, solo dopo aver effettuato la prima muta potranno tuffarsi in acqua.

Quanti pinguini ci sono all’Acquario di Genova

Ma quanti pinguini ci sono all’Acquario di Genova? Attualmente ne abbiamo 12 Gentoo, 14 Magellano. Ovviamente, sia le vasche che il lato terrestre riproducono fedelmente i due habitat naturali delle due specie. Con acqua tra i 6 e i 10 gradi mentre l’aria tra gli 8 e i 12 gradi a seconda delle stagioni.

La gioia per i 4 nuovi cuccioli di pinguini

Per sapere di che sesso sono i piccoli bisognerà aspettare la prima muta quando, prelevando una piuma, si farà un’analisi del DNA e si scoprirà se sono maschi o femmine. Intanto la gioia dello staff dell’Acquario di Genova per questi piccoli pinguini è tantissima.